Amicia und Hugo sind zurück. Im Jahr 2019 entpuppte sich das Action-Adventure A Plague Tale Innocence als echter Überraschungshit, der mit einer emotionalen Geschichte insbesondere Fans von The Last of Us abholte. Jetzt bekommt der Titel eine Fortsetzung: A Plague Tale: Requiem heißt das Spiel und es erscheint direkt im Game Pass.

Wann ist der Release? A Plague Tale: Requiem erscheint 2022. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Kommt's auch für PS4/PS5? Das Spiel wird erneut von Asobo entwickelt und Focus vertrieben, wir können also davon ausgehen, dass das Spiel auch für PlayStation-Konsolen erscheinen wird.

Und hier könnt ihr euch den Trailer zum Nachfolger anschauen:

Auffällig ist, welchen großen Sprung die Grafik im Vergleich zum Vorgänger gemacht hat. Asobo steht hier offenbar deutlich mehr Budget zur Verfügung.

Worum ging es im Vorgänger?

In dem mittelalterlichen Action-Adventure A Plague Tale: Innocence herrscht eine Rattenplage in Frankreich im Jahr 1349.

Wir übernehmen die Rolle der 14-jährigen Amicia, die zusammen mit ihrem Bruder Hugo durch die Welt schleichen muss, da sie selbst weder über Kraft noch über eine starke Rüstung verfügt. Wir sind nur mit einer Steinschleuder bewaffnet, mit der wir Lichtquellen ausschalten und so Wachen den nur im Dunkeln angreifenden Ratten aussetzen können.

Amicia und Hugo werden von der Inquisition durch eine Welt verfolgt, die von Krankheit und Verfall gezeichnet ist. Im Fokus des Spiels steht dabei nicht nur die Rattenplage, sondern insbesondere die Beziehung der beiden Hauptcharaktere, weshalb A Plague Tale von vielen mit The Last of Us verglichen wird.

Was sind eure Erwartungen an den Nachfolger von A Plague Tale: Innocence?