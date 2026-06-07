Neues Plague Tale-Spiel Resonance hat Release-Datum - und zeigt richtig viel von den Kämpfen

Ihr müsst euch gar nicht lange gedulden, bis das neue Spiel erscheint.

Profilbild von Samara Summer

Samara Summer
07.06.2026 | 19:28 Uhr

Beim neuen Plague Tale könnt ihr euch auch wehren. Beim neuen Plague Tale könnt ihr euch auch wehren.

Zum nächsten Plague Tale-Spiel, das auf den Namen Resonance: A Plague Tale Legacy hört, wurden heute im Xbox-Showcase neue Szenen gezeigt und dabei waren auch jede Menge Kämpfe zu sehen. Dieses Mal dürfte es also deutlich actionreicher zugehen. Davon könnt ihr euch hier im Trailer selbst überzeugen:

Video starten 1:24 Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin

Während in den Vorgängern hauptsächlich Schleichen angesagt war, können wir dieses Mal allen, die uns Böses wollen, richtig eins auf die Mütze geben.

Mehr zum Thema
Xbox Games Showcase 2026 jetzt: Alle Spiele und Infos im Live-Ticker
von Tobias Veltin
Xbox Games Showcase 2026 jetzt: Alle Spiele und Infos im Live-Ticker

Außerdem wurde das Release-Datum bekanntgegeben und wir müssen uns gar nicht mehr lange gedulden, bis wir uns selbst ins Getümmel stürzen können: Am 27. August ist es bereits so weit. Das Spiel erscheint für Xbox Series X/S, PC und PS5.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Wo Long 2 überraschend enthüllt: Die Soulslike-Reihe von Team Ninja wird fortgesetzt

vor 11 Minuten

Wo Long 2 überraschend enthüllt: Die Soulslike-Reihe von Team Ninja wird fortgesetzt
Hellblade 3 angekündigt: Heißt nur Senua und startet direkt mit Action-Gameplay

vor 12 Minuten

Hellblade 3 angekündigt: Heißt nur "Senua" und startet direkt mit Action-Gameplay
Metro 2039 verschiebt Release, zeigt aber neues mega schickes Gameplay

vor 14 Minuten

Metro 2039 verschiebt Release, zeigt aber neues mega schickes Gameplay
Frau in den Sechzigern entdeckt Videospiele als Hobby, sagt jetzt: Hätte ich doch mal früher angefangen

vor 23 Minuten

Frau in den Sechzigern entdeckt Videospiele als Hobby, sagt jetzt: "Hätte ich doch mal früher angefangen"
mehr anzeigen