Neues Plague Tale-Spiel Resonance hat Release-Datum - und zeigt richtig viel von den Kämpfen

Zum nächsten Plague Tale-Spiel, das auf den Namen Resonance: A Plague Tale Legacy hört, wurden heute im Xbox-Showcase neue Szenen gezeigt und dabei waren auch jede Menge Kämpfe zu sehen. Dieses Mal dürfte es also deutlich actionreicher zugehen. Davon könnt ihr euch hier im Trailer selbst überzeugen:
Während in den Vorgängern hauptsächlich Schleichen angesagt war, können wir dieses Mal allen, die uns Böses wollen, richtig eins auf die Mütze geben.
Außerdem wurde das Release-Datum bekanntgegeben und wir müssen uns gar nicht mehr lange gedulden, bis wir uns selbst ins Getümmel stürzen können: Am 27. August ist es bereits so weit. Das Spiel erscheint für Xbox Series X/S, PC und PS5.
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