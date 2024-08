Wie eine kleine PlayStation 2: Die PS2 hatte eine externe Festplatte und sie sah wirklich niedlich aus

Die PlayStation 2 aka PS2 ist immer noch die Konsole, die am häufigsten überhaupt verkauft wurde. Dazu hat Sonys Gerät auch viele Iterationen durchlaufen: Es gibt eine ganze Menge an verschiedenen Versionen und natürlich die PS2 Slim. Aber wusstet ihr, dass für einige wenige PS2-Modelle auch eine offizielle, externe Festplatte angeboten wurde? Sie sieht wie eine Mini-PS2 aus und hat richtig viel Charme. Allerdings wurde sie bald komplett obsolet, weil es andere Lösungen und Anschlüsse gab.

Sonys offizielle, externe PS2-Festplatte sieht richtig süß aus, wurde aber schnell überflüssig

Darum geht's: Der Twitter-Account Obsolete Sony stellt immer wieder in Vergessenheit geratene Geräte, Zubehör und ähnliches vor, das entweder total selten, unbekannt oder mittlerweile eben einfach unbrauchbar geworden ist. Dabei tun sie immer wieder richtige Schätzchen auf und verhelfen ihnen zu neuem Ruhm, wie bei dieser externen Festplatte für die PS2.

So sieht das gute Stück aus:

Ist sie nicht niedlich? Im Vergleich zu den Maßen aktueller USB-Festplatten wirkt das Teil natürlich wie ein absurd großer Brecher. Aber dass der Style so sehr der Konsole ähnelt, wirkt natürlich schon sehr cool. Dank der anpassbaren Halterung zum Aufstellen der PS2 schmiegt sich die externe Festplatte wie ein kleines, ängstliches Baby an seine große Mutter, die es beschützt.

Ziemlich wenig Platz: Für die Größe passt aus heutiger Sicht nur extrem wenig auf die Festplatte. Wir haben es hier mit einer Menge von gerade einmal 40 GB zu tun. Die lassen sich aktuell sogar in Scheckkarten-Format und extrem kleinen USB-Sticks transportieren. Aber es waren eben andere Zeiten damals, und das hier selbstverständlich keine SSD.

Darum kennt sie kaum jemand: In den Kommentaren unter dem Beitrag herrscht große Verwunderung über dieses Zubehör. Was wiederum kein Wunder ist. Immerhin wurde diese externe Festplatte ausschließlich in Japan verkauft und vor allem mit einem PCMCIA-Kabel verbunden.

Der Anschluss dafür war nur bei den PS2-Modellen SCPH-10000, SCPH-15000, SCPH-18000 (sowie ihren DTL-H-Gegenstücken) und der DTL-T10000(H) vorhanden.

Durch interne Festplatte ersetzt: Mit den 30000- und 50000-Modellen der PlayStation 2 wurde dann eine Erweiterungs-Bucht auf der Rückseite der PS2 eingeführt, in die ein offizieller PS2-Netzwerkadapter sowie die interne PS2 HDD eingeführt werden konnte. Mehr dazu könnt ihr zum Beispiel hier auf Wikipedia lesen.

Wer sich also irgendwo im Internet wider Erwarten doch noch so eine offizielle, externe PS2-Festplatte schnappen kann, sollte vorher sicherstellen, dass er oder sie auch das passende PS2-Modell hat. Ihr könnt das Teil eigentlich nur dann benutzen, wenn ihr eine der ersten PS2-Versionen aus Japan habt. Glück braucht ihr sowieso: Von der Festplatte sollen nur zwischen 50.000 und 100.000 Stück produziert worden sein.

Wie gefällt euch die externe Festplatte der PS2? Hattet ihr womöglich sogar so eine?