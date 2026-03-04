PS5-Spieler kauft sich versehentlich DualSense-Klon im Supermarkt - und der ist so gut, dass er ihn fast behalten hätte

Dieser Controller sieht täuschend echt aus. Aber 150 Euro ist er nicht wert.

PlayStation 5 Controller können ganz schön teuer werden. Schon für einen normalen muss man ordentlich in die Tasche greifen. Wenn es etwas Besonderes ist, sogar noch tiefer. Ein PS5-Spieler dachte, er hätte ein echtes Schnäppchen gemacht – bis er genauer hinsah.

Fast wie das Original – aber nur fast

Im Subreddit r/playstation berichtet User kyosheru von einem Kauf bei Target, der sich als unerwartete Überraschung entpuppte.

Auf den ersten Blick sah der Controller verdächtig gut aus. Farbgebung, graue Tasten, selbst Details wie die Lightbar funktionierten. Viele bekannte Fälschungen erkennt man an schwarzen statt grauen Buttons – hier stimmte sogar das.

Der User schreibt:

Ich hätte ihn fast behalten, bis ich ihn an meinen PC angeschlossen und die Modellnummer überprüft habe. Von vorne sieht er echt aus, aber aus anderen Winkeln wird klar, dass er fake ist – außerdem klappert einiges.

Tatsächlich erkannte eine Software den Controller als "Midnight Black"-Modell – obwohl er optisch an die 30 Jahre PlayStation Limited Edition erinnerte. Spätestens beim Blick auf die Griffflächen wurde es offensichtlicher: etwas zu kurz, stärker gebogen, Kanten minimal rauer verarbeitet.

Warum verkauft Target so etwas?

In den Kommentaren zeigten sich viele entsetzt:

Wie zur Hölle kann man gefälschte Ware bei Target kaufen? Sollte es da nicht Klagen geben?

Target selbst produziert oder vertreibt nicht zwingend alle Artikel direkt. Ähnlich wie bei Amazon können Drittanbieter die Plattform nutzen und Produkte über das System verkaufen. In solchen Fällen stammt die Ware nicht zwingend aus einem klassischen Target-Warenhaus, sondern wird von externen Verkäufern verschickt.

Ein teurer Fehler

Der Reddit-User hatte umgerechnet rund 150 Euro für den Controller bezahlt. Für diesen Preis erwartet man selbstverständlich ein Originalprodukt. Am Ende gab er das Gerät zurück. Auch wenn es funktionierte, blieb es eine Fälschung – und genau davor wollte er andere warnen.

Der Fall zeigt, wie gut manche Fakes inzwischen geworden sind. Ohne Seriennummer-Check oder genaues Hinsehen hätten viele Käufer den Unterschied wohl gar nicht bemerkt.

Würdet ihr so einen Controller sofort erkennen – oder wäre euch der Fake erst zu Hause aufgefallen?