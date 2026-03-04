Arc Raiders-Fan kreiert mit einem 3D-Drucker eigene Actionfiguren und die wollen wir jetzt auch

Die Figuren sehen wirklich cool aus. (Bild: grasstocash auf Reddit)

Embark bietet selbst verschiedenes Merchandise zum beliebten Extraction-Shooter Arc Raiders an. Actionfiguren, Modelle oder Statuen sind allerdings bisher nicht dabei. Ein Fan hat sich die jetzt einfach selbst gedruckt.

Eine kleine Arc-Armee im Regal

Ein Grund für den Erfolg von Arc Raiders ist sicherlich auch das hervorragende Art-Design des Spiels. Der retrofuturistische Look ist einfach sehr gut getroffen und wird vom Soundtrack passend untermalt. Die heimlichen Stars sind aber natürlich die verschiedenen Arc-Einheiten.

Dabei handelt es sich um die feindlichen Roboter, die den Raidern das Leben an der Oberfläche zur Hölle machen wollen. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Größen. Und der Reddit-User "grasstocash" hat sie allesamt im Regal stehen.

Wie er in einem aktuellen Post erzählt, hat er eine ganze Sammlung von Arc-Figuren mit einem 3D-Drucker, dem Bambu Lab A1, gedruckt. Bei den Farben hat er sich größtenteils an das Vorbild gehalten, aber teilweise auch eigene Ideen miteinfließen lassen.

Tatsächlich ist die Sammlung auch fast vollständig. Zu sehen sind ein Leaper, drei Ticks, ein Bastion, eine Hornet, eine Wasp, ein Rocketeer, ein Fireball, ein Pop, ein Shredder und zwei Spotter. Zudem hat er auch noch eine Arc-Sonde gedruckt.

Für die komplette Sammlung fehlen also nur noch der Bombardier, die beiden XXL-Gegner Queen und Matriarch sowie die erst kürzlich hinzugefügten Firefly und Comet. Die können aber natürlich noch kommen.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren ist die Begeisterung wenig überraschend riesig. Mehrere User schreiben, dass sie auf jeden Fall Geld ausgeben würden, wenn Embark solche Modelle direkt anbieten würde. Ein User schreibt sogar, dass dieser Post es ihm unendlich schwer macht, keinen 3D-Drucker zu kaufen.

Es gibt natürlich auch jede Menge Vorschläge für weitere Modelle, die toll aussehen könnten. Dazu zählen etwa verschiedene Waffen aus dem Spiel, aber auch der beliebte Hahn Scrappy und die allgegenwärtigen Quietschenten.

Wie gefallen euch die Modelle? Würdet ihr euch solche Figuren in die Wohnung stellen?