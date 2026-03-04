Was macht dieser Knopf? - Spieler kauft PS3 und findet rätselhaften Schalter an seiner Konsole, den er besser nie betätigen sollte

Solltet ihr mal eine Konsole gebraucht kaufen, dann drückt nicht auf unbekannte Knöpfe.

Wer gebrauchte Konsolen kauft, bekommt manchmal mehr als erwartet. Ein Reddit-User wollte eigentlich nur eine alte PS3 ausprobieren. Stattdessen entdeckte er an der Front seiner Konsole einen mysteriösen Knopf, der dort eigentlich gar nicht hingehört.

Ein Schalter, mit dem die Konsole lauter wird

Um sicherzugehen, fragte der User asainsimp deshalb im Subreddit r/PS3: „Was macht dieser Knopf?“

Der Spieler hatte eine gebrauchte PS3 des Modells CECHC03 gekauft. Obwohl die Konsole stark verschmutzt war, funktionierte sie problemlos und er konnte bereits einige Runden Call of Duty: Modern Warfare 2 spielen.

Beim genaueren Blick auf die Vorderseite fiel ihm jedoch ein seltsamer Schalter auf.

Ich habe noch nie zuvor eine PS3 besessen, deshalb weiß ich nicht, was das ist. Was macht dieser Knopf?

Der kleine Schalter befand sich unten am Gehäuse und sah nicht wie ein originales Bauteil der Konsole aus.

Unnötige Modifikation

In den Kommentaren stellten andere Nutzer schnell fest, dass es sich um einen nachträglich eingebauten Mod handeln musste. Der Schalter gehörte offenbar zu einem kleinen Zusatzlüfter, der vorne an der Konsole montiert worden war.

Als der Threadersteller den Knopf testete, bestätigte sich dieser Verdacht.

Er macht ziemlich laute Geräusche, vermutlich ein Lüfter. Jetzt sehe ich auch, dass er einen der USB-Slots nutzt.

Der Lüfter war also einfach an den USB-Port der PS3 angeschlossen worden und ließ sich über den Schalter ein- und ausschalten.

Warum solche Lüfter eher problematisch sind

Viele Technikfans rieten dem Spieler deshalb, das Zubehör lieber zu entfernen. Solche kleinen Zusatzlüfter gelten bei Konsolen ohnehin als eher überflüssig und können im schlimmsten Fall sogar schädlich sein. Zu diesem Thema empfehlen wir euch den Artikel von unserem Technikexperten Chris Werian:

Konsolen wie die PS3 oder auch die PS5 sind bereits mit speziell abgestimmten Kühlsystemen ausgestattet. Diese sorgen dafür, dass die Luft im Gehäuse in eine bestimmte Richtung strömt.

Externe Lüfter können diesen Luftstrom sogar stören, anstatt ihn zu verbessern. Im schlimmsten Fall blockieren sie die Abluft oder erzeugen zusätzlichen Widerstand, sodass sich Hitze stärker im Inneren der Konsole staut.

Der Reddit-User folgte schließlich dem Rat der Community und entfernte den kleinen Lüfter wieder von seiner PS3. Wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Sonst hätte er womöglich nicht lange Spaß mit der Retro-Konsole gehabt.

Habt ihr schon einmal eine gebrauchte Konsole gekauft, an der der Vorbesitzer herumgebastelt hat – oder sogar einen ähnlich seltsamen Mod entdeckt?