PS5-Spieler zockt 2 Jahre unbemerkt ohne HDR auf seinem 4K-Fernseher - warnt jetzt andere vor seinem Fehler

Unter Umständen kann euer Fernseher eure PlayStation 5 daran hindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Während sich Konsolen früher im Gegensatz zu PCs vor allem darin unterschieden haben, dass ihr die Geräte ohne Einstellungen einfach einschalten und loszocken konntet, finden sich heute mittlerweile immer mehr Optionen an den Produkten.

Was Möglichkeiten zur Optimierung schafft, kann in den vielen Optionen aber leider auch untergehen. Das muss nicht einmal zwingend an der Konsole selbst liegen, sondern kann auch durch die Einstellungen des angeschlossenen Fernsehgeräts verursacht werden. Dazu möchten wir euch den Erfahrungsschatz eines Redditors weitergeben, falls ihr eventuell vom selben Problem betroffen seid.

TV-Einstellungen haben verhindert, dass Spieler die HDR-Funktion der PS5 nutzen konnte

Die Ausgangslage: Auf Reddit teilt der User Dipstickpattywack die eigenen Erfahrungen in Sachen TV- und Konsolen-Optionen. Und zwar hat der User zwei Jahre lang nicht die HDR-Funktionen der PS5 genutzt, obwohl der Fernseher sowie das angeschlossene HDMI-Kabel beide eine 4K-Auflösung mit eingeschaltetem HDR unterstützen.

Trotzdem konnte Dipstickpattywack in den Optionen der PlayStation 5 nicht die HDR-Funktion anwählen, weil das Gerät diese angeblich nicht beherrsche. Weil das nicht sein konnte, hat der User weiter in den Optionen gegraben und ist beim Fernseher schließlich auf etwas gestoßen.

Des Problems Lösung:

Weil Dipstickpattywack wusste, dass der eigene Fernseher HDR in 4K unterstützen sollte, hat der User sich in den Einstellungen des Fernsehers umgeschaut und darin etwas bemerkt: Eine einzelne Option namens "Deep Color" war ausgeschaltet.

Als der User die Option angewählt hat, war das Erlebnis am Fernseher direkt komplett anders. Es wird Dipstickpattywack so aus den Socken gehauen haben, dass er oder sie die Botschaft direkt teilen musste, um andere Personen vor demselben Fehler zu bewahren.

Achtung: Wie Redditor Recover20 in den Kommentaren bemerkt, könnte die Option auch "Verbessertes HDMI" lauten. Wenn ihr von einem ähnlichen Problem betroffen seid, solltet ihr ohnehin einen genauen Blick in die HDMI- und HDR-Optionen eures Fernsehers werfen. Die beiden Beispiele können an marken- oder versionsspezifische Begriffe gebunden sein.

In den meisten Fällen reicht es aber, den Spielemodus eures Fernsehers anzuschalten, sobald eine Konsole damit verbunden ist, dann wird euch in der Regel auf angezeigt, ob aktuelle Techniken wie HDR und VRR aktiviert sind.

Mehr zum Thema HDR auf der PS5 findet ihr hier:

Es wird von weiteren Tech-Missverständnissen berichtet

In den Kommentaren des Reddit-Threads teilen einige User unter anderem eigene, ähnliche Erfahrungen. User Branquignol berichtet von einem Freund, der jahrelang die PS3 mit den alten SCART-Anschlüssen benutzt hat, ehe er davon erfuhr, dass er ein HDMI-Kabel zur Darstellung des HD-Bildes brauchte.

Es handelt sich dabei also um eine geteilte Erfahrung, die die unterschiedlichsten Menschen durch den stetigen Fortschritt technischer Geräte mitmachen.

Deswegen empfehlen wir euch, die technischen Spezifikationen eurer Geräte abzuchecken und irgendwie festzuhalten. So könnt ihr dann nicht nur schnell herausfinden, ob eure Geräte ihr volles Potenzial ausschöpfen, sondern seid auch für zukünftige Fälle und Upgrades gewappnet.

Habt ihr schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht, in denen das Anwählen einer bestimmten Option eure ganze Welt verändert hat?