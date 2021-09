Wer am meisten SSD für sein Geld bekommen will, kommt nicht an den Speichermedien von Samsung vorbei. In unserer Kaufberatung zu den besten Gaming SSDs kührten wir die 970 Evo Plus zum Sieger. Die Samsung 980 PRO zählt zu der neuen Generation von NVMe™-SSDs. Sie ist mit einer PCIe® 4.0-Schnittstelle angebunden und liefert direkt doppelt so hohe Übertragungsraten. Und für Konsolenspieler besonders interessant: Ihr könnt sie ohne Probleme in eure Playstation 5 einbauen!

Was kann die Samsung 980 PRO?

Eine bessere NVMe SSD als die Samsung 980 PRO werdet ihr kaum finden können. Sie zeichnet sich nicht nur durch ihre flotten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten aus, sondern auch durch ihre AES 256-bit Hardwareverschlüsselung, dank der eure Daten auf der SSD sicher sind.

Ideal für die PS5: Zudem erfüllt die SSD sämtliche Anforderungen von Sony in Sachen Formfaktor, Schnittstelle, Modulbreite und Kapazität für den Einsatz in der Playstation 5. Ihr könnt sie also bedenkenlos in eure Konsole einsetzen und nicht nur von besonders viel Speicherplatz, sondern auch von einer schnellen Schreib- und Lesegeschwindigkeit profitieren.

Netter Nebeneffekt: Ein netter Nebeneffekt von SSDs ist im Vergleich zu herkömmlichen elektro-mechanischen Festplatten, dass sie wesentlich leiser sind. Euer Spiel wird also nicht mehr durch das übliche Klickern gestört, das bei HDDs ganz normal ist.

Form: M.2

M.2 Speicherplatz: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB

250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB Lesegeschwindigkeit: bis zu 7.000 MB/s

bis zu 7.000 MB/s Schreibgeschwindigkeit: bis zu 5.100 MB/s

Was müsst ihr beim Einbau in die Playstation 5 beachten?

Was empfiehlt Sony? Der Hersteller der Playstation 5 empfiehlt für den Einbau einer SSD die Nutzung einer effektiven Wärmeableitung inklusive einer Kühlstruktur. Darunter zählen beispielsweise übliche Kühlkörper, auch Heatsinks genannt. Fehlt das, kann es zu Überhitzungen kommen.

Kein Problem für die 980 PRO: Wenn ihr mit dieser Aussage wenig anfangen könnt, dann könnt ihr dennoch unbesorgt zur 980 PRO greifen. Denn die ist bereits ab Werk mit einem sehr effektiven Temperaturmanagement ausgestattet und besitzt einen Heat Spreader, der die Betriebswärme der Festplatte ableitet. Die besondere Dynamic Thermal Guard-Technologie hält die Temperatur der 980 PRO immer auf einem passenden Niveau.

Deswegen solltet ihr eine SSD in der Konsole nutzen!

Keine Platzprobleme mehr! Spiele werden immer und immer größer. Gerade wer eine große Sammlung besitzt, muss deswegen immer häufiger eine Auswahl treffen, welche Titel auf der Konsole verweilen sollen. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu zwei Terabyte fällt euch diese Wahl mit der Samsung 980 PRO wesentlich leichter.

Ladezeiten adé! Wenn ihr gerne die Tipps im Ladebildschirm lest, dann solltet ihr euch auf keinen Fall eine SSD holen! Denn die verkürzt die Wartezeiten, sodass ihr einfach nicht mehr genügend Zeit habt, hilfreiche Tipps wie "Wenn eure Lebensenergie auf Null sinkt, sterbt ihr!" zu lesen. In Multiplayerspielen seid ihr so häufig gar der erste in der Charakterauswahl und habt die Chance, öfter euren Lieblingscharakter zu nutzen!

Besseres Gameplay: Spiele setzen bereits seit einigen Jahren stark darauf, Texturen zu streamen. Das heißt, dass sie im laufenden Spiel reingeladen werden. Wenn ihr schonmal dabei zugesehen habt, wie eine matschige Textur immer schärfer wurde, dann war höchstwahrscheinlich euer Speicher zu langsam! Mit einer SSD wie der 980 PRO ist das kein Problem mehr. Denn die ist so flott, dass ihr das Texturen-Streaming wohl kaum noch bemerken werdet.

Ganz egal, ob ihr viel oder nur wenig spielt. Ihr profitiert definitiv auf die ein oder andere Art und Weise von der Nutzung einer SSD in eurer Playstation 5 und könnt wegen der fehlenden Ladezeiten nicht nur mehr spielen, euer Spielerlebnis selbst wird zudem wesentlich besser sein!