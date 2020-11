Die PlayStation 5 sollte ursprünglich sogar noch größer werden

Kurz nach der Enthüllung wurde es schon deutlich, jetzt wissen wir es genau: Sonys Next Gen-PlayStation ist ein echter Brocken. Die PS5 fällt wirklich sehr groß aus, worüber natürlich eifrig diskutiert wurde und auch immer noch wird. Aber jetzt verrät der leitende PlayStation 5-Designer und Senior Art Director Yujin Morisawa, dass die Konsole beinahe sogar noch größer geworden wäre.

Yujin Morisawa spricht in einem ausführlichen Interview mit der Washington Post über den Entstehungsprozess der PS5, seine Hintergedanken beim Design, die zugrunde liegende Philosophie und den Druck, der auf ihm lastete.

Inspiration für die PS5? Er selbst beschreibt das Design der PS5 als den Versuch, die unsichtbare Masse zwischen dem Spieler und der technischen Hardware abzubilden. Ihm habe der Begriff oder die Idee der "fünf Dimensionen" dabei geholfen.

"Wenn ich über die Erfahrung nachdenke, die wir haben, ist es in etwa so wie in einer Parallelwelt zu leben oder durch Zeit und Raum zu springen. Das ist die PlayStation 5, also passt fünf Dimensionen wirklich."