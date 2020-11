PS5: Sony erklärt, wie ihr die Konsole richtig & sicher platziert

Lärm und Wärmeentwicklung waren bei der PS4 ein großes Problem. Dank ihrer Architektur hat die Playstation 5 hier grundsätzlich schon einen großen Vorteil. Selbst bei hohen Temperaturen, läuft die Konsole leise und heizt nicht übertrieben auf. Trotzdem könnt ihr selbst auch noch etwas dazu beitragen, dass die PS5 bei euch ein ruhiges und langes Leben hat.

Wie stelle ich die PS5 am besten auf?

Horizontal oder vertikal? Das ist die erste Frage, die sich stellt. Laut Sony spielt es keine Rolle, ob ihr die PS5 aufrecht oder liegend platziert. Auf die Belüftung der Konsole hat das keinen Einfluss. Ihr solltet lediglich darauf achten, dass um die Konsole herum genug Platz ist. Auch Oberflächen, auf denen sich leicht Staub ansammelt, wie Stoffe und Teppiche, sollten von dem Gerät fern gehalten werden.

Folgende Richtlinien empfiehlt Sony in einem FAQ, um Staubansammlungen zu vermeiden:

Stelle die Konsole mindestens 10 cm von allen Wänden entfernt auf.

Stelle sie nicht auf einem Teppich mit langen Fasern auf.

Stelle sie nicht an einem engen Platz auf.

Decke sie nicht mit Stoff ab.

Es darf sich kein Staub an der Belüftung des Systems ansammeln. Verwende ein Reinigungswerkzeug, wie z. B. einen Staubsauger, um Staubansammlungen zu entfernen.

Wenn ihr noch mehr über die PS5 erfahren wollt

Die Playstation 5 erscheint bei uns am 19. November. Wer keine Konsole vorbestellen konnte, wird sich vermutlich noch ein wenig gedulden müssen, denn Sony hat angekündigt zum Launch keine Geräte in Geschäften verkaufen zu wollen. Selbst erfolgreiche Vorbesteller*innen haben in den letzten Tagen von Saturn und Mediamarkt eine Mail bekommen, die vor verspäteten Lieferungen der PS5 warnt.

Holt ihr euch eine PS5? Und wie platziert ihr das Ungetüm in eurem Zimmer?