PlayStation-Fan gräbt vergessenes Feature nach 16 Jahren aus und ihr könnt es weiterhin nutzen

Die PSP hat eine GPS-Funktion.

Die PSP aka PlayStation Portable spielt nicht nur Spiele ab, sondern kann weitaus mehr: Mit Sonys kleinem Handheld könnt ihr Musik hören, Filme schauen und es kam sogar eine separate Kamera auf den Markt, mit der Fotos und Videos aufgenommen werden können. So weit, so gewöhnlich. Aber habt ihr gewusst, dass die PSP auch als GPS-Gerät bzw. Navigationsgerät dienen kann?

So sieht die PSP als Navigationsgerät aus

PlayStation-Fan real-rodeo hat das weniger geläufige Feature 16 Jahre nach dem Release der dazugehörigen Peripherie wieder ausgegraben und auf Instagram vorgestellt.

Quelle: real_rodeo

In Deutschland nennt sich dieses Feature Go!Explore und wird seit 2008 ausgeliefert. Der dazugehörige GPS-Empfänger kann weiterhin erworben werden und ist auf Plattformen wie Amazon für circa 10 Euro zu bekommen.

In Zeiten von Google Maps und Co. ist dies aber wohl nur für leidenschaftliche PlayStation-Fans interessant. Aber hey, wer sich gerne mit der PSP zu Fuß oder im Auto durch Deutschland, Österreich oder die Schweiz navigieren will, kann das immer noch tun – auch wenn's nur "just for fun" ist.

Und falls ihr euch fragt, wie gut das Ganze funktioniert? Nicht so gut offenbar. Auf Amazon beklagen einige Kund*innen den schwachen Empfang. Dann doch lieber das Smartphone...

Interessant ist das GPS-Feature aber dennoch. Damals hat Sony bei der Idee, eine portable Spielekonsole zu erschaffen, eben nicht nur ans Spielen an sich gedacht, sondern auch über den Tellerrand hinaus geschaut und überlegt, inwiefern das Gerät in den Alltag von Nutzer*innen integriert werden und sich dort nützlich machen kann.

Die PlayStation Portable kam in Europa am 1. September 2005 auf den Markt und hielt sich knapp 10 Jahre auf dem Markt. Ende 2014 stellte Sony die Produktion des Handhelds ein. Der PlayStation Store war immerhin noch bis 2016 über den Handheld erreichbar.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche PlayStation- (oder generellen) Hardware-Features findet ihr außerdem besonders kurios? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.