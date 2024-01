Es gab einen Wu-Tang-Controller für PS1 und ich bekomme schon Handkrämpfe, wenn ich das Ding nur anschaue

Kurioser Controller: Das Wu-Tang-Pad aus dem Jahr 1999.

In der Geschichte der Konsolen gab und gibt es immer mal wieder ausgefallene, kuriose oder durch ihre Form gar absurd anmutende Controller – erst kürzlich erinnerten wir uns beispielsweise wieder an das PS3-Bumerang-Pad.

Jetzt bin ich erneut über ein Eingabegerät gestolpert, das perfekt in die letzte Kategorie passt. Und bei dem ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass es angenehm ist, damit zu zocken.

Die Headline hat es ja schon verraten: Es geht um den Wu-Tang-Controller, der Ende der 90er zusammen mit dem PS1-Spiel Wu Tang: Taste the Pain auf den Markt kam. Das Pad fällt natürlich vor allem durch sein Design in Form eines stilisierten "W" auf. Die Feuerknöpfe sind schmal statt rund und die Schultertasten sitzen oben auf den Ecken.

Ich kann mich natürlich täuschen, aber besonders ergonomisch sieht das Ganze für mich nicht aus. Im Gegenteil, ich bekomme fast schon Handkrämpfe, wenn ich mir nur das Bild des Wu-Tang-Controllers anschaue. Aber vielleicht hat von euch ja jemand das Ding das Ding zuhause und straft mich Lügen.

Sollte das der Fall sein, besitzt ihr in jedem Fall eine kleine Rarität. Denn wie der Obsolete Sony-Post auf X (vormals Twitter)-Eintrag oben verrät, wurde das kuriose Eingabegerät nur zwischen 5.000 und 10.000 Mal hergestellt.

Tobias Veltin In jungen Jahren war Tobi eher das "Nintendo-Kind", wuchs unter anderem mit Game Boy, SNES und Nintendo 64 auf. Die PlayStation-Systeme waren trotzdem immer präsent, unter anderem, weil viele seiner Freunde die Konsolen besaßen. Deshalb entgingen ihm auch die Klassiker dieser Ära nicht, in den "Genuss" des Wu-Tang-Controllers kam Tobi aber nie.

Wu-Tang - da war doch was?

Für die Jüngeren unter euch, denen der Name "Wu-Tang" so gar nichts sagt: Der Wu-Tang Clan ist eine Hip-Hop-Gruppe die vor allem in den 90er- und frühen 20er-Jahren enorme Popularität erreichte. Das ging sogar so weit, dass es Spiele mit der entsprechenden Lizenz gab, wie eben Wu-Tang: Taste the Pain, einem relativ simplen Prügler, den heute wohl alle vergessen hätten, wenn es den kuriosen Controller nicht gäbe:

Fall euch interessiert, wie das Ganze damals aussah - so:

Und jetzt seid ihr dran: Kanntet ihr den Wu-Tang-Controller schon vor diesem Artikel? Besitzt ihr womöglich ein Exemplar? Und: welches sind die seltsamsten und kuriosesten Controller, die ihr so kennt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!