Schon die PS1 konnte sich mit dem Internet verbinden und das sah richtig schräg aus

Klingt komisch, ist aber so: Mit der allerersten PlayStation konnte man auch schon ins Internet gehen.

In grauer Vorzeit, als es noch keine Day One-Patches oder gar Season-Pässe gab, war es eigentlich nicht üblich, mit der PlayStation ins Internet zu gehen. Damals (und ich spreche da aus Erfahrung) war das Internet wirklich noch Neuland für uns alle. Nichtsdestotrotz ließ sich mit einigem Aufwand sogar mit der PS1 im Netz surfen. Das sah ziemlich schräg aus und dürfte bei dem einen oder der anderen Leser*in sicherlich für wohlige Nostalgie-Schübe sorgen.

Ja, das ging: So sah es aus, wenn man mit der PS1 ins Internet gehen wollte

Darum geht's: Eigentlich brach das Internet-Zeitalter auf den Konsolen erst mit der PS3 und Xbox 360 an, so richtig Fahrt nahm das Ganze dann eine Generation später auf PS4 und Xbox One auf. Aber auch mit der PS2 konnten schon Internetseiten besucht werden und dasselbe gilt auch für die PS1. Aus heutiger Sicht wirkt das ziemlich überraschend.

So funktioniert's: Während es für die PS2 im Lauf der Zeit einen Netzwerkadapter gab, konnte man die Konsole aber auch schon vorher ans Netz anschließen. Und zwar mit Hilfe eines Adapterkabels und eines Handys. Genau so lief das auch bei der PS1 ab, die über dieselbe Funktion verfügte. Ihr brauchtet nur das passende iMode-Adapterkabel und Mobiltelefon:

So sah das Interface aus:

Wieso sollte man das tun? Manche Spiele hatten tatsächlich Features, die das Internet vorausgesetzt haben. Zum Beispiel konnten bei einem PS2-Spiel bereits selbst Klamotten designt und hochgeladen werden. Oder ihr habt tatsächlich auch schon zu PS1-Zeiten DLC-Kostüme bekommen, wie in diesem YouTube-Video gezeigt wird.

Nur wenig Spiele: Allerdings gab es lediglich eine Handvoll Spiele für PS1 und PS2, die überhaupt Online-Features enthielten. Kein allzu großes Wunder, wenn wir uns überlegen, wie kompliziert das Setup war – und wenn wir über die Telefonrechnung für das Handy nachdenken.

Nicht in Europa: Das iMode-Adapterkabel war etwas für Ausnahmefälle und Early Adopter. So richtig durchsetzen konnte sich die Idee damals noch nicht, offiziell ist das Ganze nie außerhalb Japans veröffentlicht worden. Nichtsdestotrotz wirkt es natürlich kurios und interessant, sich solche frühen Lösungen anzusehen. Vor allem aus heutiger Perspektive.

Habt ihr mit eurer PS1 damals vor über zwanzig Jahren schon das Internet unsicher gemacht? Wusstet ihr, dass das geht?