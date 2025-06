Mario Kart World: Die Münzen bringen euch offenbar nicht mehr den gleichen Vorteil wie in Mario Kart 8 Deluxe

Münzen solltet ihr Mario Kart World unbedingt einsammeln – auch wenn einer der Effekte davon angeblich schwächer ausfällt als in Mario Kart 8 Deluxe.

Die Münzen gehören in Mario Kart World zu den unscheinbareren Items. Das liegt unter anderem auch daran, dass euch das Spiel nicht sofort verrät, wofür die Münzen eigentlich gut sind. Eine der Funktionen wird immerhin bereits nach recht kurzer Spielzeit klar.

Denn jeweils 100 der Goldstücke schalten ein neues Vehikel für euren Fuhrpark frei – hier könnt ihr nachlesen, welche anfangs noch gesperrt sind. Neben dieser Freischaltfunktion geben euch die Münzen allerdings noch einen anderen Bonus. Der nun aber nicht mehr so stark ausfällt wie in Mario Kart 8 Deluxe.

Endgeschwindigkeits-Boost wohl kleiner als in Mario Kart 8 Deluxe

Wer Münzen sammelt, erhöht in Mario Kart World auch seine Endgeschwindigkeit – wie auch schon im Vorgänger. Jeweils nur um ein paar Prozentpunkte, aber das macht durchaus einen Unterschied. Insbesondere, wenn ihr die maximale Anzahl (10 in MK8D und 20 in Mario Kart World) sammelt.

Wie einem Eintrag auf Reddit zu entnehmen ist, ist dieser Geschwindigkeitsbonus im neuen Mario Kart allerdings nicht mehr so stark. Erhöhten in Mario Kart 8 Deluxe 10 Münzen den Speed noch um etwa 7 Prozent, sind es bei Mario Kart World nun "nur" noch 4-5 Prozent. Letzere Zahl bestätigt auch dieses YouTube-Video.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Münzen bringen also offenbar immer noch einen Geschwindigkeits-Boost, allerdings fällt der prozentual schwächer aus. Generell muss dazu allerdings auch gesagt werden, dass diese Messungen sehr ungenau sein können und gerade der Reddit-Post von einem User auch angezweifelt wird.

Dennoch scheint es Unterschiede in der "Münzwirkung" bei Mario Kart World zu geben, die sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter erforscht werden wird.

Unterdessen wurden im neuen Mario Kart auch bereits einige andere Geheimnisse entdeckt. So steht beispielsweise mittlerweile fest, wieviele P-Switches es in der Open World des Funracers gibt und wie ihr den versteckten LAN-Modus des Spiels aktivieren könnt. Die dafür notwendige Tastenkombination verraten wir euch im oben verlinkten Artikel.

Wie ist euer Gefühl bei den Münzen in Mario Kart World? Bringen sie eurer Meinung nach einen zufriedenstellenden Endgeschwindigkeits-Bonus? Oder ignoriert ihr die Goldstücke auf den Strecken?