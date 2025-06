Autsch, das tut weh: Das ist das bislang schlechteste PS5- und Xbox-Spiel des Jahres auf Metacritic

Das bislang schlechteste Spiel des Jahres: Mindseye.

Der Juni ist bald vorbei und in knapp zwei Wochen ertönt auch schon der Halbzeitpfiff für das Jahr 2025. Bislang hat das diesjährige Spielejahr – unter anderem auch dank des Releases der Nintendo Switch 2 – etliche Hochkaräter wie Mario Kart World, Clair Obscur und Kingdom Come: Deliverance 2 hervorgebracht.

Doch wie es eben immer so ist, mischt sich dazwischen auch die ein oder andere Spielegurke. Und genau die schauen wir uns in diesem Artikel mal genauer an. Werfen wir also mal einen Blick auf die letzte Seite der besten Spiele auf Metacritic für die PS5, Xbox Series X/S, Switch (1+2) sowie für den PC. Oder in anderen Worten: Welcher Titel wurde bislang durchschnittlich am schlechtesten bewertet?

MindsEye, die bisherige Gurke des Jahres 2025

Mit dem unrühmlichen Titel des "bislang am schlechtesten bewerteten Spiels 2025" krönt sich aktuell MindsEye, dem neuen Action-Titel des ehemaligen GTA-Producers Leslie Benzies.

MindesEye steht auf Metacritic aktuell bei einer Durchschnittswertung von 37 Punkten für die PC-Version (bei insgesamt 8 Kritiken). Die PS5-Fassung erhält sogar nur 31 Punkte, jedoch liegen dieser Wertung nur 5 Reviews zugrunde. Bei so wenigen Kritiken kann sich der Durchschnittsscore im Laufe der Zeit natürlich noch ändern.

Was bei MindsEye schiefgelaufen ist, erklären wir euch im Test-Video genauer:

9:21 Mindseye im Test: Diese Open World ist einfach nur zum Glotzen

Was wird an MindsEye kritisiert? In erster Linie folgende Punkte:

Die Performance: Der Titel kann selbst auf der PS5 nicht konstant 30 fps halten, Spieler*innen fordern deshalb sogar ihr Geld zurück

Jede Menge Bugs und Glitches

Die miese NPC- und Gegner-KI

Die leere Open World

Mehr zu den Kritikpunkten zu MindsEye lest ihr hier:

Weitere Gurken des Jahres laut Metacritic:

Ambulance Life: A Parademic Simulator - 44 Punkte (bei 8 Kritiken)

(bei 8 Kritiken) Captain Blood - 50 Punkte (bei 14 Kritiken)

(bei 14 Kritiken) Nintendo Switch 2 Welcome Tour - 53 Punkte (bei 33 Kritiken)

Die besten Spiele des Jahres 2025 bislang

Aber beenden wir diesen Artikel auf einer positiven Note: Den vorläufigen Titel des "besten Spiels des Jahres 2025 laut Metacritic" schnappt sich die technisch verbesserte Nintendo Switch 2-Edition von Zelda: Tears of the Kingdom mit einer Durchschnittswertung von 95 Punkten, dicht gefolgt von der Switch 2-Edition von Breath of the Wild (93 Punkte).

Außerdem haben wir euch, liebe GamePro-Community, vor einigen Tagen in einer Umfrage nach eurem bisherigen Spiel des Jahres gefragt. Gewonnen hat... Clair Obscur: Expedition 33. Alle weiteren Platzierungen findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Welches Spiel ist bislang eure Gurke des Jahres, welches euer persönliches GOTY?