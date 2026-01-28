PlayStation-Opa überlässt seinem Enkel absoluten Gaming-Schatz - verschenkt PS3, PSP und einige Spiele, die die Oma noch nicht verkauft hat

Kein schlechtes Geschenk, oder?

Habt ihr schon mal von euren Großeltern Videospiel-Hardware und Spiele geschenkt bekommen? Also wir meinen jetzt nicht zu Weihnachten oder Geburtstagen. Sondern von Opa und/oder Oma selbst benutzte Hardware. Ich jedenfalls kannte bis dato nicht viele Fälle dieser "Opa-Hardware-Geschenke", über einen davon bin ich jetzt auf Reddit gestolpert.

Er stammt vom User ComprehensiveGift735, der auf der Plattform stolz ein Bild seines Retro-Konsolen-Geschenkes geteilt hat. Und das zeigt einen echten Gaming-Schatz: Der Opa das Users hat ihm nicht nur eine PlayStation 3 Slim plus Controller, sondern auch eine PlayStation Portable (PSP) vermacht.

Passend dazu hat der großzügige PlayStation-Opa auch noch ein paar Spiele draufgepackt – für beide Systeme. Hier könnt ihr euch alles in der Übersicht anschauen:

"Das ist ja ein cooler Opa"

Offenbar ist der Reddit-User nicht allzu firm im Bereich Videospiele, denn er fragt nach Einschätzungen zur Qualität der geschenkten Spiele.

Doch hier kann ihn die Community beruhigen, denn bei sämtlichen Titeln handelt es sich um gute bis sehr gute Spiele, mit denen ComprehensiveGift735 viel Spaß haben dürfte.

Offenbar hätte das Geschenk aber noch großzügiger ausfallen können. Denn im Fundus des Großvaters befanden sich offenbar noch deutlich mehr Spiele.

Wie der Reddit-User anmerkt wurden die meisten davon aber bereits von der Großmutter verkauft – möglicherweise war da noch das ein oder andere weitere Schätzchen dabei.

Ein großes Thema in den Kommentaren ist darüber hinaus aber noch ein anderes. Denn offenbar werden viele durch die Tatsache, dass ein "Großvater" hier eine "Retro-Konsole" vermacht hat, es sich dabei aber "nur" um eine PS3 handelt – daran erinnert, dass sie selbst alt geworden sind. Zur Erinnerung: Der Release der PlayStation 3 jährt sich in diesem Jahr zum 20. Mal – zumindest in Japan und Nordamerika.

Dass ComprehensiveGifts Opa gezockt hat sorgt hingegen für ausschließlich positive Gefühle. User MatrixXrsQc schreibt dazu:

"Verdammt, dein Opa war ein Gamer? Das ist ja ein cooler Opa. Mein Vater spielt nicht einmal Videospiele und mag sie auch nicht, du hast Glück, Mann …"

Während die PlayStation 3 in anderen Teilen der Welt bereits im November 2006 erschien, mussten sich Europäer*innen bis März 2007 gedulden, bis sie die Konsole in den hiesigen Geschäften kaufen konnten.

Herzstück der PS3 war der äußerst potente Cell-Prozessor, für den es aber schwierig war, zu programmieren. Die PlayStation 3 war zudem die erste Konsole, die ein Blu-ray-Laufwerk und einen HDMI-Anschluss hatte.

Welche Konsolen habt ihr von euren Eltern oder Großeltern geerbt?