LEGO-Tüftlerin baut Set auf geniale Weise um, damit es in einen Ikea-Bilderrahmen passt und muss sich jetzt über Staub keine Sorgen mehr machen

Das Set von „Das Büro“ in einem Bilderrahmen? Ein Fan zeigt, wie es aussieht!

Wer ein Set von LEGO kauft, muss sich nicht zwangsläufig an die offizielle Anleitung des Herstellers halten. Genau das tat die Tüftlerin Monroe auf TikTok, denn sie kaufte sich das Set von „Das Büro“, wollte aber ein Problem umgehen – der Staub sollte die Szene nicht verunreinigen. Eine Lösung musste her und dabei half ein Bilderrahmen von IKEA sowie eine Anleitung von Rebrickable.

Staubfrei und schick: So sieht die Lösung aus

Monroe verwendete für die Idee das „Das Büro“-Set aus der „LEGO Ideas“-Serie. Dabei handelt es sich um eine Darstellung des berühmten Büros von Dunder Mifflin, in dem die Darsteller*innen ihre berühmten Szenen drehten. Das Set befindet sich jedoch nicht in einem geschlossenen Gebäude, sondern ist offen – das der Staub sich darauf ablegt, ist also ohne Vitrine schon vorprogrammiert.

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Auf der Suche nach einer Lösung stieß Monroe auf eine Anleitung von Rebrickable. Diese von marderbrick angebotene alternative Bauweise des Sets (Quelle: rebrickable.com) stellte das Modell nämlich nicht 3-Dimensional, sondern als eine Art Querschnitt dar. Die einzelnen Räume werden also aufeinandergestapelt. Damit diese dann nicht verstauben, wird das Bauwerk anschließend in den Ikea-Bilderrahmen „Sannahed“ gepackt.



Und so sieht das dann aus:

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Das Ergebnis lässt sich sehen, denn das Set behält nicht nur seine charakteristischen Büros mitsamt den Darsteller*innen bei, es bleibt zudem durch die Glasscheibe auch luftdicht verpackt. Dadurch könnt ihr euer Bauwerk sogar, wenn gewollt, aufhängen und so als Dekoration benutzen.

Man erkennt also, wie etwas Fantasie viele spannende Ideen hervorbringen kann, um aus Sets auch etwas völlig Neues zu erschaffen. Wer diesen Look aber nachbauen möchte, muss auf Rebrickable die Anleitung kaufen – die wird dort von marderbrick für 2 Euro angeboten.

Wie steht ihr zu solchen Ideen? Bleibt ihr lieber einer klassischen Vitrine treu oder würdet ihr die Alternative nachbauen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!