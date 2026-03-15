Stardew Valley-Fan will im Koop nur eine Hütte verschieben, sperrt damit aber seine Frau drei Tage lang ein – doch die Community schreitet zur Rettung

Es gibt in Stardew Valley kein Problem, das eine gut gesetzte Explosion nicht lösen könnte – finden offenbar einige Fans.

Stardew Valley im Koop zu spielen, ist eine feine Sache. Diesem, in der realen Welt verheirateten Paar ist dabei allerdings ein witziges Missgeschick passiert und das ausgerechnet an ihrem virtuellen Hochzeitstag – doch die Community sucht händeringend nach Lösungen.

Was ist passiert?

Alles begann mit einer entspannten Koop-Session von Reddit-User OptionsTrader14 und seiner Frau. Die beiden werkelten an ihrer Farm herum und entschieden sich irgendwann dazu, eine der gebauten Hütten erstmal in die untere linke Ecke zu verschieben, damit sie keinen Platz verschwendet.

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Schließlich heirateten die beiden im Spiel, doch genau dadurch entstand das Problem: Was sie nicht wussten, war, dass das Spiel beide Figuren nach der Zeremonie zurück zu ihren Betten teleportiert – doch das Bett der Frau war noch in der besagten Hütte, die nun unten links in der Ecke klebt.

Das Problem: Sie kommt nicht mehr raus, denn die Begrenzung des Farmgeländes und der Briefkasten vor dem Gebäude blockieren den Weg in die Freiheit.

Einfach so das Haus zu verschieben, geht allerdings auch nicht ohne weiteres, wie OptionsTrader14 erklärt, während er die Community auf Reddit nach einer Lösung fragt:

Tischlerin Robin arbeitet für weitere drei Tage und ist dementsprechend nicht verfügbar

Das Buch des Zauberers, das ähnliche Funktionen bietet wie Robin, ist noch nicht freigeschaltet

Das Paar muss also offenbar für drei lange Tage getrennt bleiben, bis die Handwerkerin wieder angeheuert werden kann – und das auch noch direkt nach der Hochzeit!

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Kreative Lösungsvorschläge der Community

Das ulkige Missgeschick machte schnell auf Reddit die Runde und wurde mehrere hundert Male kommentiert. Während sich viele Fans einfach nur über die Situation lustig machen und sich darüber freuen, versuchen einige auch tatsächlich zu helfen.

Eine zündende Idee: Das Problem muss mit einer mächtigen Explosion gelöst werden, wenn es nach einigen Fans geht. Immerhin könnte sich die Gefangene etwa selbst mit Bomben K.O. hauen, um daraufhin wieder in der Krankenstation aufzuwachen.

Es würde allerdings auch funktionieren, wenn eine Bombe außen, direkt neben dem Briefkasten platziert werden würde – die Reichweite der Explosion erledigt dann den Rest. Das wäre natürlich eine radikale Lösung, die aber tatsächlich funktionieren könnte.

Lewis’ Tauschkiste: Ein weiterer guter Vorschlag ist, ihr ein Teleport-Totem zu geben. Zwar können sich die beiden nicht direkt erreichen, aber es gibt eine versteckte Funktion im Haus von Bürgermeister Lewis, wie ein User erklärt:

“Wenn du zum Haus des Bürgermeisters gehst, kannst du Dinge in und aus dem Inventar von Charakteren nehmen, die nicht eingeloggt sind”

Auf diese Weise könnte sich die Partnerin kurz ausloggen, ein Teleport-Totem erhalten und sich damit aus der verhängnisvollen Hütte befreien.

Stuhl-Teleport: Es könnte funktionieren, einen Stuhl rechts neben dem Briefkasten zu platzieren. Die Sitzanimation von Stardew Valley hat eine gewisse Reichweite und mit etwas Glück könnte sie sich vielleicht durch den Briefkasten glitchen, wenn sie versucht sich auf den Stuhl zu setzen.

Magnet-Ring: Ganz ähnlich könnte der Magnet-Ring dienen, falls sie einen davon dabei hat. Ein abgelegtes Teleport-Totem neben dem Briefkasten könnte damit über die Distanz aufgehoben werden.

Leider hat OptionsTrader14 die Situation bisher nicht aufgelöst. Wir wissen also nicht, ob einer der Community-Vorschläge tatsächlich funktioniert hat und das Paar wieder vereint werden konnte – ohne drei Tage lang in einer einsamen Hütte zu vegetieren, bis Robin wieder Zeit hat.

Auf jeden Fall ist aber trotzdem spannend zu sehen, wie viele Möglichkeiten Stardew Valley selbst in solchen scheinbar aussichtslosen Situationen bieten kann.

Was hättet ihr in so einer Situation gemacht? Hättet ihr alles getan, um die andere Person zu retten, oder wärt ihr einfach drei Mal ins Bett gegangen und hättet auf die Schreinerin gewartet?