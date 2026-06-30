Der brachialste Warhammer 40k Shooter der letzten Jahre ist jetzt in der besten Edition massiv reduziert!

Die limitierte Ultima Edition von Space Marine 2 bietet das komplette Paket für Sammler und ist dank des aktuellen Amazon-Rabatts ein echtes Schnäppchen für Warhammer-40k-Fans.

Warhammer 40.000 ist laut. Es ist brutal. Es ist völlig übertrieben – und genau deshalb lieben Millionen Fans dieses Universum. Wenn Kettenschwerter kreischen, Bolter ganze Gegnerhorden zerfetzen und gigantische Tyranidenschwärme über den Bildschirm rollen, gibt es keine ausgeklügelte Taktik mehr, sondern nur einen Befehl: Vorwärts und alles niederwalzen.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 bringt genau dieses Gefühl auf den Punkt und zählt zu den kompromisslosesten Actionspielen der letzten Jahre. Umso besser, dass die prall gefüllte Ultima Limited Edition aktuell bei Amazon deutlich günstiger zu haben ist.

Warhammer 40K: Laut, dreckig, gnadenlos – und genau deshalb geil

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Autoplay

In der Kampagne schlüpft ihr erneut in die Rolle des legendären Space Marines Demetrian Titus. Ihr verkörpert die übermenschlichen Fähigkeiten und die schiere Brutalität der besten Krieger des Imperators. Auf weit entfernten Planeten gilt es, die Schrecken der Galaxie in Schach zu halten und ganze Tyranidenschwärme auszulöschen. Dabei setzt ihr auf ein verheerendes Arsenal aus Fern- und Nahkampfwaffen. Das Kettenschwert fräst sich mit einem herrlich dreckigen Feedback durch die Alien-Horden, während der Bolter auf Distanz ordentlich Blei verteilt.

Besonders cool: Ihr müsst dieses cineastische Brett nicht alleine durchstehen. Die komplette Kampagne lässt sich nahtlos mit bis zu zwei Freunden im Koop-Modus erleben. Gemeinsam enthüllt ihr dunkle Geheimnisse, um die ewige Nacht zurückzudrängen und eure absolute Treue zur Menschheit unter Beweis zu stellen.

Beim Imperator: Wenn der Bildschirm einfach nicht mehr ausreicht vor lauter Gegnern

Die beeindruckende Swarm Engine in Aktion: Hunderte Tyraniden stürmen gleichzeitig auf eure Position zu und fordern euer gesamtes Können.

Was Space Marine 2 so besonders intensiv macht, ist das visuelle Spektakel auf dem Bildschirm. Die Entwickler, die schon mit dem Koop-Shooter-Hit World War Z bewiesen haben, dass sie gigantische Gegnermassen darstellen können, übertreffen sich hier selbst. Ihr erlebt packende, blutige und extrem rasante Third-Person-Action, bei der zeitweise Hunderte von Tyraniden gleichzeitig auf euch zustürmen.

Wenn diese gigantischen Schwärme Mauern hochklettern oder wie eine lebende Welle über eure Verteidigungslinien hereinbrechen, schießt das Adrenalin unweigerlich in die Höhe. Trotz dieser enormen Anzahl an dargestellten Objekten bleibt das Spielgeschehen stets flüssig und zieht euch tief in die düstere, majestätische Atmosphäre mit gothischen Kathedralen und zerstörten Makropolstädten hinein.

Mehr Krieg geht kaum in einer Box: Die Ultima Limited Edition ist ein physischer und digitaler Hochgenuss!

Ein echtes Schmuckstück fürs Regal: Das limitierte SteelBook besticht durch wunderschöne Illustrationen und macht die Ultima Edition zum begehrten Sammlerobjekt.

Neben dem Hauptspiel bekommt ihr mit dieser Edition ein exklusives SteelBook Case spendiert, das mit wunderschönen Illustrationen verziert ist. Doch nicht nur die Optik stimmt, auch inhaltlich wird hier geklotzt statt gekleckert.

Die Edition enthält direkt den Saisonpass 1 sowie den Saisonpass 2, wodurch euch haufenweise kosmetische DLCs und Rüstungs-Packs ohne weitere Kosten sicher sind. Obenauf gibt es den „Macragge's Chosen“ DLC, der euch Zugriff auf einzigartige Skins für euren Bolter und eure Rüstung im Design der edlen Ultramarines gewährt.

Die Features der Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Ultima Limited Edition im Überblick

Spektakuläre Story-Kampagne: Eliminiert als legendärer Space Marine Titus gnadenlose Tyranidenschwärme – wahlweise komplett alleine oder mit bis zu zwei Freunden im nahtlosen 3-Spieler-Koop-Modus.

Eliminiert als legendärer Space Marine Titus gnadenlose Tyranidenschwärme – wahlweise komplett alleine oder mit bis zu zwei Freunden im nahtlosen 3-Spieler-Koop-Modus. Atemberaubende Massenschlachten: Erlebt packende, blutige und rasante Third-Person-Action mit Hunderten von Gegnern gleichzeitig auf dem Bildschirm, entwickelt von den bewährten Koop-Experten hinter World War Z.

Erlebt packende, blutige und rasante Third-Person-Action mit Hunderten von Gegnern gleichzeitig auf dem Bildschirm, entwickelt von den bewährten Koop-Experten hinter World War Z. Langzeitmotivation im PvE: Verteidigt das Imperium in brutalen und immer wieder neu spielbaren PvE-Missionen für bis zu drei Spieler, wählt aus sechs einzigartigen Klassen und schaltet mächtige Fähigkeiten sowie Kosmetika frei.

Verteidigt das Imperium in brutalen und immer wieder neu spielbaren PvE-Missionen für bis zu drei Spieler, wählt aus sechs einzigartigen Klassen und schaltet mächtige Fähigkeiten sowie Kosmetika frei. Ewiger Krieg im PvP: Führt in grausamen, teambasierten 6v6-PvP-Kämpfen erbitterte Gefechte gegen eure Feinde und lasst eure gewählte Fraktion im unvergänglichen Ruhm erstrahlen.

Führt in grausamen, teambasierten 6v6-PvP-Kämpfen erbitterte Gefechte gegen eure Feinde und lasst eure gewählte Fraktion im unvergänglichen Ruhm erstrahlen. Die volle Ladung Ultima Limited Edition: Sichert euch neben dem Hauptspiel ein edles SteelBook mit exklusiven Illustrationen, den kompletten Saisonpass 1 und Saisonpass 2 DLC sowie das begehrte Macragge's Chosen DLC-Paket.