PlayStation Showcase wohl schon in wenigen Tagen - Bekannter Podcaster verplappert sich

Beim nächsten PS Showcase erwarten wir das Silent Hill 2 Remake.

Seit der bekannte Insider und Journalist Jeff Grubb letzten Monat schon von einem PlayStation-Event im Mai sprach, warten wir gespannt auf die offizielle Ankündigung. Die fehlt nach wie vor, lange dürfte es aber nicht mehr dauern, sofern sich der bekannte jamaikanisch-amerikanischer Podcaster DJ Akademiks denn keinen Scherz erlaubt hat.

Podcaster deutet PlayStation-Event für nächste Woche an

Seit geraumer Zeit liefern sich die Rapper Kendrick Lamar und Drake mit Diss-Tracks einen Schlagabtausch. DJ Akademiks, der als Podcaster über die Musikbranche berichtet, greift diese Fehde entsprechend in seiner Berichterstattung auf (via GameRant). Was das mit dem PlayStation Showcase zu tun hat? Mehr, als man auf dem ersten Blick vielleicht denkt.

Denn scheinbar kann Kendrick seine nächsten Track, der sich gegen Drake richtet, erst preisgeben, nachdem der "PlayStation Showcase nächste Woche" (also voraussichtlich zwischen dem 13. und 17. Mai) über die Bühne ging. Grund dafür soll ein Deal mit Sony sein.

Das hat DJ Akademiks zumindest in einem Instagram-Post geschrieben und sich damit womöglich verplappert, da er den Post schon wieder gelöscht hat. Aber das Internet vergisst bekanntlich nie und so hat der X-User Radec einen Screenshot des originalen Post geteilt:

Quellen sagten mir, dass Kendrick aufgrund eines Marketing-Deals mit Sony nicht vor dem Playstation Showcase nächste Woche auftreten kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In wie fern Kendrick und sein Song mit dem Showcase in Verbindung steht, lässt sich nur spekulieren. Vermutlich taucht der Song als Teil eines Trailers in der Show auf. Das würde im Zusammenhang mit dem Sony-Deal zumindest erklären, warum Kendrick warten muss und DJ Akademiks diese mutmaßliche Information gesteckt bekommen hat.

Dass es nächste Woche einen großen Showcase und nicht nur eine State of Play gibt, ist aber nicht nur deshalb gut möglich. Wie bereits erwähnt hat auch Jeff Grubb den Mai schon angesprochen. Zudem hat Sony letztes Jahr am 24. Mai einen PlayStation Showcase abgehalten. Da stellt sich also eher die Frage, ob nächste Woche stimmt, oder Sony sich noch ein paar Tage länger Zeit lässt.

Mehr zum Thema PlayStation Showcase wohl schon in wenigen Tagen - Bekannter Podcaster verplappert sich von Annika Bavendiek

Bis auf Weiteres bleibt all das aber ein Gerücht. Sobald Sony den Showcase offiziell ankündigt, erfahrt ihr das auf GamePro.

Aber was glaubt ihr? Wann findet der PlayStation Showcase nun statt und was wird Sony alles zeigen? Silent Hill 2 Remake steht unter anderem zur Debatte. Schreibt es uns gerne in die Kommentare.