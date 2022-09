PlayStation Stars: Treueprogramm zeigt erstmalig digitale Sammlerstücke

Bei der gestrigen September-State of Play wurde nicht nur ein neuer God of War Ragnarök-Trailer gezeigt, sondern auch einiges über das kommende Treueprogramm PlayStation Stars verraten. Unter anderem konnten zum Beispiel endlich die ersten digitalen Sammlerstücke bewundert werden. Die gibt es als Belohnung für bestimmte Herausforderungen oder dafür, wenn ihr viel spielt. Ihr könnt aber zum Beispiel auch PSN-Guthaben erhalten, wenn ihr PS Plus habt.

PlayStation Stars: So sehen die digitalen Sammlerstücke als Belohnung aus

Worum geht's hier? Sony bringt ein Bonus- und Treueprogramm in Stellung. Das soll uns zum Beispiel mit diversen digitalen Goodies und Sammlerstücken belohnen, wenn wir kleine Challenges erledigen, viel spielen oder bestimmte Ziele erreichen. Dabei soll es auch Kampagnen geben, bei denen wir bestimmte Ziele erfüllen müssen, etwa Spiele zu starten, die zu musikbasierten Hinweisen passen. Das soll hauptsächlich Spaß machen, aber auch herausfordernd sein.

Ansonsten sammeln wir aber einfach Punkte. Diese Treuepunkte sollen sich unter anderem auch im PS Store ausgeben lassen, wenn wir zusätzlich auch noch ein PS Plus-Abo haben.

Das sind die Sammlerstücke: Auf den ersten Blick klingt das noch etwas kryptisch. Jetzt wurde aber endlich gezeigt, wie diese digitalen Sammlerstücke aussehen. So können wir uns nun besser vorstellen, was damit eigentlich gemeint ist. Hier könnt ihr euch einige davon im Trailer ab Minute 0:30 anschauen:

Was gibt es da? Eine ganze Menge verschiedenster Kleinode kommt da auf uns zu. Da wären zum Beispiel Modelle älterer Konsolen wie eines der PS3 oder Figuren von Spiele-Charakteren. Aber auch andere Geräte "aus der Vergangenheit von Sony" sollen dazukommen, die nicht direkt mit der PlayStation zu tun haben.

Diese digitalen Figürchen können wir dann in einem virtuellen Schaufenster in der PlayStation App oder in unserem PSN-Profil ausstellen und so unseren Freund*innen zeigen.

Die größte Neuigkeit dürfte dabei natürlich der beeindruckende wie atmosphärische neue Trailer zu God of War: Ragnarök gewesen sein. Darin war ziemlich viel Gameplay zu sehen, es gab aber auch viele Ausblicke auf die Story – und auf einen ganz besonderen God of War-Bosskampf.

Wie findet ihr die digitalen Sammlerstücke? Was würdet ihr damit gern machen, worauf hofft ihr?