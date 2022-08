PlayStation-Statistiken zeigen: Wir jagen gerne Platin, aber sonst kaum Trophäen

PlayStation-Trophäen spornen Spieler*innen zu Höchstleistungen an. Egal, ob ihr nur ein paar der begehrten Kelche nebenher freispielt oder ob ihr echte Platin-Jäger*innen seid: Ihr seid nicht allein, denn auf der ganzen Welt ertönt der befriedigende Freischaltungs-Sound. Im Rahmen einer Konferenz wurde jetzt verraten, wo am meisten Trophäen freigespielt werden und wer die meisten Platin-Trophäen einsammelt.

Sony verrät, wo am meisten Trophäen freigeschaltet werden

Darum geht's: Bei der Computer Entertainment Developers Conference 2022 (CEDEC2022) gab es einen Sony-Vortrag, der sich um die User-Basis der PlayStation-Konsolen PS4 und PS5 gedreht hat. Dabei hat der Konzern einige ziemlich spannende Statistiken verraten, wie zum Beispiel, wo am meisten Trophäen freigeschaltet werden.

Wer spielt die meisten Spiele? Im Schnitt liegen die USA vorne, wenn es um die Menge an gespielten Spielen im Jahr geht. Durchschnittlich werden in den Vereinigten Staaten um die 10,7 Titel im Jahr gespielt, während es in der EU 9,6, in Asien 8,2 und in Japan 5,9 sind.

Japan spielt am längsten: Offenbar werden in Japan weniger Spiele gespielt, diese dafür dann aber umso länger. Die durchschnittliche Spielzeit pro Titel beläuft sich in Japan auf 66,2 Stunden. In den USA auf 28,7, in der EU nur auf 27,2 und in Asien auf 25,5.

Japan sammelt viele Trophäen: Im Hinblick auf die PlayStation-Trophäen liegt Japan ziemlich weit vorn. Dort werden im Durchschnitt am meisten PlayStation-Trophäen freigespielt. Jedenfalls haben PS4- und PS5-User die höchste durchschnittliche Trophäenprozentzahl bei den Top-Titeln.

Am meisten Platin wird allerdings nicht in Japan, sondern generell in Asien freigespielt. Dicht gefolgt von Europa. Dann kommt ziemlich abgeschlagen irgendwann Japan und auf dem letzten Platz liegen die USA.

Was genau Sony unter den Top-Titeln versteht, wurde leider nicht verraten. Genauso wenig wissen wir, wie es mit anderen Ländern oder Kontinenten auf der ganzen Welt aussieht.

Wie hättet ihr die Platin-Prozente eingeschätzt? Was sagt ihr zu den Statistiken? Erkennt ihr euch darin vielleicht wieder und spielt auch um die 9 Spiele im Jahr, so wie es für die EU genannt wird?