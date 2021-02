PlayStation zeigt euch eure Statistik 2020 und verschenkt PS4-Bonus

Das PlayStation Wrap Up ist zurück. Wie in den Jahren zuvor könnt ihr euch jetzt ganz einfach eure persönliche PS4- beziehungsweise PS5-Statistik aus dem Jahr 2020 anzeigen lassen. Wir erklären, wie ihr sie für euer Profil freischaltet.

Wie bekomme ich meine PlayStation-Statistik 2020?

Das funktioniert ganz einfach: Um eure persönliche Statistik anzeigen zu lassen, müsst ihr euch lediglich mit eurer PSN-ID (Mail-Adresse + euer Passwort) auf der offiziellen Website anmelden. Folgt dazu einfach den Anweisungen auf dem PS Blog.

Vereinzelt könnte es hierbei zu Problemen kommen, versucht einfach, die Seite wiederholt zu laden. Zugriff auf euren Jahresbericht habt ihr bis zum 2. März 2021, danach ist er nicht mehr abrufbar.

Hinweis: Das PlayStation-Wrap Up 2020 funktioniert hingegen nicht, wenn ihr der Gerätedatensammlung nicht zugestimmt habt.

Was zeigt das PS4/PS5-Wrap up genau?

Die Statistik zeigt euch unter anderem folgendes:

Anzahl gespielter PS4- und PS5-Spiele 2020

Die meistgespielten PS4- und PS5-Spiele 2020

Euer Top-Genre

Gesamtzahl der Gameplay-Stunden 2020

Spieltage in 2020

Bester Wochentag (der Tag, an dem ihr am meisten zockt)

Gesamtzahl verdienter Trophäen

Euer Top-Spiel für die PlayStation 5

Anzahl heruntergeladener PS Plus-Titel

... und einiges mehr

Welche Belohnung gibt es für PS4?

Wie im letzten Jahr bekommen alle PS4-Spieler*innen, die sich ihr Wrap Up anzeigen lassen, ein kostenloses dynamisches Theme für die PlayStation 4 spendiert (auf der PS5 gibt es derzeit hingegen keine Themes).

So sieht der PS4-Hintergrund aus:

Wie erhalte ich das Theme? Das bekommt ihr via Mail von Sony an die Adresse, die ihr eurem PSN-Profil hinterlegt habt. Schaut also in eurem Postfach nach.

Alternativ könnt ihr in eurem persönlichen Wrap Up auch ganz einfach nach unten scrollen. Dort findet ihr einen Button namens "Löse dein Design ein", der Rest ist selbsterklärend.

Wie sieht eure PlayStation Statistik 2020 aus und auf was seid ihr besonders stolz? Verratet es uns in den Kommentaren!