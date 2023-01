PlayStation Wrap-Up: Heute ist eure letzte Chance auf die persönliche Jahres-Statistik

Die Zeit rast, wenn man Spaß hat – das gilt natürlich auch beim Spielen. Wer dementsprechend bisher nicht dazu gekommen ist, sich die eigene Statistik für das Jahr 2022 anzusehen, hat dazu jetzt die letzte Gelegenheit: Ihr könnt euch den PlayStation Wrap-Up 2022 nur noch heute anschauen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet.

Letzte Chance für die Spiele-Statistik 2022 von PS4/PS5

Darum geht's: Eure PlayStation-Konsolen schneiden brav mit, wie viel ihr so spielt. Das heißt, dass ihr euch zum Ende des Jahres dann anzeigen lassen könnt, wie viel es wirklich war. Welche Spiele die meiste Zeit in Anspruch genommen haben, ob ihr eher auf PS4 oder PS5 unterwegs wart und vieles mehr.

Mehr Infos zum Jahres-Rückblick PlayStation Wrap-Up findet ihr in unserem ursprünglichen GamePro-Artikel zum Thema:

49 5 PlayStation Eure Spiele-Statistik 2022 ist da und einen kostenlosen Avatar gibt's auch

Heute Letzte Chance: Die Anzeige der persönlichen Spiele-Statistik für das Jahr 2022 funktioniert nur bis zum 13. Januar. Der ist heute und das heißt, dass ihr damit die allerletzte Gelegenheit habt, den PlayStation Wrap-Up anzeigen zu lassen. Vorausgesetzt natürlich, ihr wollt wissen, was ihr insgesamt wie viel gespielt habt, wie viele Trophäen dabei rumgekommen sind und so weiter.

Ihr könnt dementsprechend auch nur noch heute die kostenlosen Avatare freischalten, die ihr für das Ansehen der eigenen Statistik erhaltet. Wer Wert auf die digitalen Goodies legt, kann sie sich also jetzt noch schnappen, danach sind sie weg.

Bei Nintendo und dem Steam Deck gab es übrigens sehr ähnliche Möglichkeiten, die Statistik zu sehen:

Im Rahmen von PlayStation Wrap-Up für 2022 wurde unter anderem auch bekannt gegeben, welche PS Plus Premium- und Extra-Titel im letzten Jahr am häufigsten gespielt worden sind. Der am meisten gezockte PS1-Klassiker war zum Beispiel Toy Story 2. Die 10 besten PS5-Spiele 2022 sortiert nach GamePro-Wertung findet ihr hier.

Was waren eure meistgespielten Spiele 2022? Wie viele Stunden habt ihr darin auf der Uhr?