Wie könnte der PS7-Controller aussehen? Sony zeigt Hardware-Ideen für die Zukunft von PlayStation

Sony hat seine Visionen von der PlayStation-Zukunft geteilt.

Die PlayStation 7 liegt gewiss noch in weiter, weiter Zukunft – wenn sie denn überhaupt erscheint. Welche Hardware-Spielereien uns in zehn oder fünfzehn Jahren aber erwarten könnten, das hat Sony jetzt im Zuge des dieswöchigen Corporate Strategy Meetings in einem gut zweiminütigen Video präsentiert.

Unser klares Highlight aus der sogenannten "Creative Entertainment Vision" ist dabei ein futuristisch aussehender Controller, wie wir ihn in der Form noch nicht gesehen haben.

Ein Blick auf PlayStations mögliche Zukunft

Im Video wird das Concept-Design des PlayStation-Controllers ab Minute 1:17 gezeigt.

Das ist zu sehen: Auffällig ist vor allem der Bildschirm, der direkt über dem Controller schwebt und auf dem eine Astronautin durchs Weltall manövriert wird. Am Gamepad selbst fällt vor allem der leuchtende große Ring auf, der beide Griffhörner verbindet und natürlich auch, dass klassische Face-Buttons und das Analogkreuz offensichtlich der Vergangenheit angehören.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Falls ihr euch aber jetzt denkt "Mensch, der sieht ja super cool aus, den will ich haben", müssen wir eure Euphorie ein wenig dämpfen. Bislang ist all das Gezeigte im Video lediglich eine kreative Vision von Sony - oder wie sie unter dem Video selbst schreiben:

"Der Inhalt dieses Videos steht in keinem direkten Zusammenhang mit bestehenden Produkten oder Dienstleistungen von Sony."

Hintergrund des Videos: Wie Sony selbst unter dem Video schreibt, wolle man mit dem Video der Frage auf den Grund gehen, welche Erfahrung man bieten könnte, wenn wir in zehn Jahren "in einer vielschichtigeren Welt leben, in der sich physische und virtuelle Realitäten grenzenlos überschneiden".

So steht es um die nahe Zukunft von Sony PlayStation

Was das Thema Hardware anbelangt, steht zunächst die Enthüllung der "PS5 Pro" an, die erwartungsgemäß in den kommenden Wochen final enthüllt werden dürfte. Ein heißer Kandidat wäre hier das PlayStation Showcase, das Gerüchten zufolge bereits in wenigen Tagen stattfinden soll.

Das Event sollte dann auch die Frage klären, mit welchen PS5-Exclusives wir in der zweiten Jahreshälfte rechnen können. Heiße Kandidaten sind hier das Remake von Silent Hill, der Shooter Concorde, aber auch ein neues Spiel im Astro Bot-Universum.

Wie gefällt euch der obere Controller und wie stellt ihr euch vor, werden wir in zehn bis fünfzehn Jahren spielen?