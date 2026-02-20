In Pokémon ist Team Rocket fast allgegenwärtig, doch nur in einem Anime kamen Jessie und James in jeder einzelnen Folge vor

Für viele Fans gehört Team Rocket so fest zum Pokémon-Anime wie Pikachu selbst. Faktisch sind Jessie, James und Mauzi aber nicht in jeder Folge der Serie dabei - nur in einem Anime ist das Trio tatsächlich in jeder einzelnen Episode zu sehen.
Die einzige Staffel mit 100 Prozent Team Rocket
Die ersten beiden Serien in Form von Pokémon OS (Original Series, beinhaltet Kanto und Johto) sowie Pokémon AG (Advanced Generation, beinhaltet Hoenn und Battle Frontier) sind damit aber nicht gemeint.
Pokémon OS erreicht demnach eine Auftrittsquote von knapp unter 100 Prozent, weil Team Rocket in der allerersten Folge noch nicht vorkommt. Pokémon Advanced Generation verpasst den perfekten Score ebenfalls knapp, da Folge 120 ohne Jessie, James und Mauzi auskommt.
- Wenn ihr euch fragt, welche Episode das genau ist, werdet ihr wohl eine Weile danach suchen müssen - außerhalb Japans wurde AG120 nämlich nie ausgestrahlt.
- Im Grunde handelt es sich bei dieser Pokémon-Episode, deren Titel grob mit "Ash und Maike! Die hitzigen Hoenn-Duelle!" um eine Clipshow, in der die Protagonisten auf ihre bisherige Reise zurückblicken.
Tatsächlich erreicht Pokémon Diamant und Perle als einzige Serie die vollen 100 Prozent an Team Rocket-Auftritten, wie "Magister_Xehanort" auf Reddit zusammenfasst:
Nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ
Ein weiterer Reddit-Beitrag von "hydra877" führt die Sinnoh-Abenteuer von Pokémon indes auch als den bisher längsten Arc der gesamten Serie auf.
Damit erreicht Team Rocket hier nicht nur eine hundertprozentige Auftrittsquote, sondern hält diesen Rhythmus auch über eine außergewöhnlich lange Strecke. In den Reddit-Beiträgen wird auch über die Qualität der DP-Episoden diskutiert:
- Jessie, James und Mauzi dienen in diesen Folgen nicht ausschließlich als Running Gag, sondern sind auch mit handlungsrelevanten Auftritten an Bord.
- Die Folgen, in denen das Trio "mehr als nur Pikachu-Diebstahl versucht hat, waren peak", meint etwa "Wonderful_Bell2332".
In den vergleichsweise moderneren Staffeln fällt Team Rocket hingegen wieder ungewohnt stark ab. In "Best Wishes" (BW), der Schwarz/Weiß-Ära, sinkt der Anteil auf etwas unter 58 Prozent; in XY feiert das Diebestrio mit gut 84 Prozent hingegen ein Comeback.
Diese Rückkehr ist aber nur von kurzer Dauer, denn sowohl in Sonne und Mond als auch in Pokémon Journeys bricht die Anzahl an Rocket-Auftritten wieder stark ein. Zum Schluss sind Jessie, James und Mauzi kaum noch in jeder zweiten Folge zu sehen.
Was war euer liebster Auftritt von Team Rocket?
