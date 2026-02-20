"Zeit, die Enttäuschung mit mehr Leuten zu teilen": PS Plus hat jetzt eines der schlechtesten Rennspiele und die Community ist gar nicht begeistert

Die PS Plus-Spieleauswahl steht mal wieder in der Kritik. Das liegt nicht etwa an Hits wie Spider-Man 2, sondern an einem Rennspiel, das leider nicht so gut wie erhofft geworden ist.

David Molke
20.02.2026 | 06:00 Uhr

Mit der Spiele-Auswahl bei PS Plus ist es immer so eine Sache. Kritik gibt es fast immer, sie scheint aber noch einmal lauter geworden zu sein, seitdem die verschiedenen Stufen eingeführt wurden. Das Premium-Abo bekommt regelmäßig wenig Titel, die dann oft auch noch zu Wünschen übrig lassen. Hier geht es allerdings um Test Drive Unlimited: Solar Crown, das seit Kurzem über PS Plus Extra zu haben ist.

PS Plus Extra-Abonnent*innen können sich über dieses Rennspiel nicht richtig freuen

Test Drive Unlimited war eines der ersten, richtig coolen Open World-Rennspiele. Darin konnten wir nicht nur kreuz und quer über eine wunderschöne, gefühlt riesige Insel brettern, sondern auch Luxus-Immobilien kaufen und vieles mehr. Danach ging es mit der Reihe aber eher bergab und der neue Teil Solar Crown konnte sie nach langer Pause leider auch nicht gebührend aus der Versenkung holen.

Video starten 10:09 Unsere leicht holprige Probefahrt mit Test Drive Unlimited Solar Crown

Bei Test Drive Unlimited: Solar Crown gibt es aber leider nicht nur ein Problem, sondern sehr vielfältige. Das Rennspiel überzeugt eigentlich an keiner Front so richtig. Die Technik und Performance lassen zu wünschen übrig, auch die offene Spielwelt kann nicht begeistern, dafür ist sie einfach zu leblos und leer.

Aber eines der Hauptprobleme dürfte der Multiplayer-Fokus sein. Vor allem, wenn es sich um eine Art MMO handeln soll, aber einfach so gut wie gar keine anderen Spieler*innen in der Spielwelt unterwegs sind. Dass sich das Entwicklerstudio beim teuer bezahlten Advanced Access auch noch mit massiven Serverproblemen selbst ins Bein geschossen hat, ist sozusagen die Kirsche auf der Torte.

Jetzt kommt Test Drive Unlimited: Solar Crown jedenfalls zu PS Plus – und die Community ist alles andere als glücklich darüber. Auf Reddit und Co. schreiben User zum Beispiel, dass mit PS Plus jetzt vielleicht immerhin 100 aktive Spieler*innen auf einmal erreicht werden könnten. Ein anderer PS Plus-Abonnent meint:

"Zeit, die Enttäuschung mit mehr Leuten zu teilen"

Gleichzeitig beschweren sich mehrere Personen über den "toten" Multiplayer von Test Drive Unlimited: Solar Crown. Es gebe zwar eine Möglichkeit, Booster für Multiplayer-Rennen zu kaufen, aber einfach keine anderen Fahrer*innen, gegen die man antreten könne. In drei Wochen sei es einem Menschen kein einziges Mal gelungen, so ein Mehrspieler-Rennen in TDU Solar Crown zu starten.

Was an der fehlenden Crossplay-Funktion liegen könnte. Es scheinen sich zwar sowieso schon nur recht wenig Menschen auf den Servern des Spiels herumzutreiben, aber die Community ist dann auch noch zusätzlich durch die einzelnen Plattform-Beschränkungen fragmentiert. Wer am PC zockt, kann dann beispielsweise nicht mit PS5-Spieler*innen zusammen um die Wette fahren und so weiter.

Das alles sorgt dafür, dass Test Drive Unlimited: Solar Crown bei der Review-Aggregatorseite Metacritic gerade einmal einen Metascore von 53 einfahren konnte. Das ergibt der Schnitt aus 23 Reviews, die sich das Spiel zur Brust genommen haben.

Bei den User-Bewertungen kommt das Racing Game sogar nur auf einen durchschnittlichen Score von 4,0, bei immerhin 128 Ratings. Wir haben es also mit einem der schwächsten Rennspiele auf PS Plus zu tun.

Wie findet ihr Solar Crown? Probiert ihr den Titel jetzt aus? Mochtet ihr die Reihe generell?

