Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist

Pokémon Pokopia erscheint am 05. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 und bringt das zusammen, was eigentlich schon lange zusammengehörte: Pokémon und Animal Crossing.

Ganz wie in der Lebenssimulation, ebenfalls von Nintendo, baut man sich hier einen kleinen Ort auf, samt eigener Häuser und Anlagen. Nur gibt es in Pokopia logischerweise noch die Taschenmonster-Komponente:

Wie von Pokémon gewohnt, kann man sie sich auch in Pokopia alle schnappen und zusammen mit den Kreaturen auf dem eigenen Eiland wohnen. Was das taugt, erfahrt ihr in dieser Vorschau!

00:00 - Intro

00:52 - Die Habitate

04:19 - Bauen und Gestalten

07:07 - Die Technik

08:07 - Erstes Fazit