Alle Pokémon, die tatsächlich im Anime und den Filmen gestorben sind

Einige Pokémon sterben wirklich.

Der Tod ist im Pokémon-Anime ein heikles Thema. Es kommt nicht oft vor, dass die bunten Taschenmonster tatsächlich sterben. Doch damit auch das jüngere Zielpublikum den Umgang mit dem Tod lernt, passiert es ab und zu, dass doch ein Pokémon stirbt.

Sowohl im Anime als auch in den Filmen gibt es mehrere Todesfälle, bei denen die Pokémon bis zum Ende des Films oder der Serie nicht wiederauferstanden sind. Wir listen euch alle Pokémon auf, die im Anime oder den Filmen wirklich gestorben sind (via Screen Rant).

Achtung, Spoiler: Im Text gibt es verschiedene Spoiler zum Pokémon-Anime und den Filmen.

Pokémon: Diese Monster sind wirklich gestorben

Bisasam, Glumanda und Schiggy

Direkt im allerersten Pokémon-Film 'Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew' gibt es Pokémon, die gestorben sind. Mewtu freundet sich in einer Art Bewusstsein mit einem Klon von Amber und ihren geklonten Pokémon Bisasam, Glumanda und Schiggy an. Doch die Klone sind noch nicht vollständig entwickelt und nur Mewtu schafft es, als erfolgreiches Produkt hervorzugehen. Die anderen Pokémon und Amber lösen sich auf und erblicken somit nie das Licht der Welt.

Latios

Das Legendäre Pokémon Latios spielt eine wichtige Rolle in 'Pokémon Heroes – Der Film'. Ein riesiger Tsunami droht die Stadt und alle seine Bewohner*innen zu zerstören, weil der Herztropfen zerstört wurde. Latios opfert sich deshalb, um einen neuen Herztropfen zu erstellen. Sein Freund Latias sieht noch zu, wie Latios Seele in den Himmel emporsteigt und nicht wiederkehrt.

Latios opfert sich selbst, um andere zu retten.

Lucario

In 'Pokémon 8 - Lucario und das Geheimnis von Mew' schließt sich das namensgebende Pokémon Ash auf seiner Rettungsmission für Pikachu an. In einem spannenden Finale versucht Lucario, Mew mit seinen Aurakräften zu retten. Es ist von der Aktion so angeschlagen, dass es zusammenbricht und sein Körper sich in viele kleine leuchtende Punkte zersetzt.

Das Team von Jägerin J

In der Anime-Serie zu Diamant & Perl stiehlt Jägerin J die Pokémon von anderen Trainer*innen. Sie erhält von Zyrus den Auftrag, die Pokémon Tobutz, Vesprit und Selfe zu fangen. Bei dem Kampf mit den beiden Pokémon wird ihr Luftschiff von zwei Seher-Attacken getroffen und fällt in den See der Kühnheit.

Dort wird das Luftschiff von einem Strudel erfasst. Es ist zu sehen, wie die Schutzscheiben unter Wasser zerbrechen und das Schiff im Anschluss explodiert. Es ist nie zu sehen, ob Jägerin J und ihr Pokémon-Team die Explosion überlebt haben.

Das Fiaro von Jan

In der finalen Folge der Staffel zu Pokémon X & Y wird die Geschichte von einem Mann namens Jan erzählt. Er lebte in der Vergangenheit und versucht eine Prophezeiung mit Yveltal zu verhindern, nach der das Pokémon seine Heimat zerstört.

Sein Fiaro kämpft schlussendlich mit Yveltal, doch es wird von der Attacke 'Unheilsschwingen' getroffen. Fiaro verwandelt sich daraufhin zu Stein und stürzt in einen Abgrund. Es liegt die Vermutung nahe, dass es auf dem Boden aufgekracht und dabei zersplittert ist.

Bissbark

In der 21. Episode des 'Sonne & Mond'-Arcs ist zu sehen, wie Ashs Flamiau von einem Bissbark aufgezogen wurde. Doch das Pokémon ist alt und hat nicht mehr viele Tage zu leben. Deshalb verlässt es Flamiau, damit es ihm nicht beim Sterben zusehen muss. Im weiteren Verlauf der Serie taucht Bissbark als Geist wieder auf.

Bissbark ist wohl eines natürlichen Todes gestorben.

Trombork

Ebenfalls in 'Sonne & Mond' reist Ash dank Celebi in die Vergangenheit und trifft ein Trombork. Das Pokémon schenkt Ash einen Z-Kristall, bevor Ash wieder in seine richtige Zeitlinie zurückkehrt. In der Gegenwart stellt sich heraus, dass das Pokémon mittlerweile zu einem mit Unkraut bewachsenem Baumstamm wurde.

Luxtra

Im Film 'Pokémon – Der Film: Du bist dran!' befreundet sich Konstantin in seiner Kindheit mit einem Luxtra an. Der kleine Junge hatte einen Unfall beim Snowboarden. Luxtra fand ihn und hielt Konstantin die ganze Zeit warm, ist dabei allerdings selbst erfroren.

Snubbull

Harriet ist eine ältere Dame aus 'Pokémon – Der Film: Die Macht in uns'. Ihr geliebtes Snubbull hat bei einem großen Brand sein Leben verloren. Das Pokémon opferte sich, um einen wichtigen Schlüssel für das Kraftwerk zu holen. Den Verlust hat Harriet bis heute nicht verarbeitet.

Menschen sterben auch in Pokémon

Es gibt neben den Pokémon auch einige Menschen, die im Anime und den Filmen gestorben sind. Jägerin J zählt beispielsweise dazu, aber es gibt auch Geister und einige Erwähnungen von Menschen, die nicht mehr leben.

Der Tod ist also ein Thema, das im Anime zwar stiefmütterlich behandelt wird, aber dennoch auftaucht. Wir dürfen gespannt sein, ob auch die Nachfolger*innen von Ash Ketchum im neuen Pokémon-Anime mit diesem schwierigen Thema konfrontiert werden.

Findet ihr die Thematik rund um den Tod im Pokémon-Anime gut umgesetzt? Oder sollte das Thema anders behandelt werden?