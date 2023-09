Abra-Kadabra-Simsala-…? Wieso deutsche Pokémon-Fans vergeblich auf eine vierte Entwicklung gewartet haben

Was kommt nach Simsala?

Die Lokalisierung von Namen in Pokémon hat zu einigen lustigen Titeln geführt. Kleinstein ist beispielsweise eine Anspielung auf Einstein und ergibt trotzdem Sinn, weil er eben ein kleiner Stein ist. Allerdings gibt es eine Evolutionsreihe eines bekannten Psycho-Pokémons, das nicht nur mich in meiner Kindheit verwirrt hat. Wir klären auf, was hinter dem Mysterium steckt.

Mysteriöses Pokémon: Deutsche Kinder haben verzweifelt auf vierte Entwicklungsstufe gewartet

Die Evolutionsreihe von Abra ist eigentlich als Zauberspruch bekannt. Im englischsprachigen Raum lautet der Zauberspruch dort „Abrakadabra Alakazam“, weshalb die Pokémon nach diesem Spruch benannt wurden.

In Deutschland lautet der Zauberspruch allerdings „Abrakadabra Simsalabim“, weshalb aus Alakazam in der deutschen Sprachausgabe Simsala wurde. Doch das führte zur Verwirrung vieler Kinder, denn eigentlich gehörte noch das „Bim“ zum Spruch.

Auf Twitter hat Pokémon-Experte Dr. Lava einen Tweet dazu eröffnet, in dem er die Situation erklärt:

Wo bleibt Bim? Tatsächlich gab es nie ein Pokémon, das als „Bim“ nachgereicht wurde. Viele der Pokémon in der ersten Generation bestehen nur aus drei aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen, weshalb eine vierte Stufe eine Ausnahme gewesen wäre.

Doch trotzdem haben sich viele Spieler*innen gefragt, was denn nun mit der vierten Entwicklungsstufe ist. Bis heute wurde kein Pokémon namens „Bim“ nachgereicht.

Ein schwacher Trost: Zumindest haben wir dank Künstler RacieBeep ein Fanart davon, wie die vierte Stufe hätte aussehen können. Wäre „Bim“ ein echtes Pokémon, könnte es wie die Mega-Entwicklung von Simsala ausgesehen haben. Bei dieser Stufe bekommt Simsala einen langen Bart und mehrere Löffel, die ihn umkreisen.

Pokémon-Fans sind verwirrt

In den Kommentaren finden sich einige User, die diese Geschichte bestätigen können. OverTimer_ schreibt beispielsweise, dass er geglaubt hat, „Bim“ würde eines Tages noch ins Spiel kommen.

Ein anderer User berichtet, dass sein siebenjähriger Neffe selbst heutzutage noch verwirrt ist, wieso es keine geheime vierte Entwicklungsstufe von Simsala gibt:

Mehrere Fans hoffen zudem, dass es noch Anlass für eine neue, exklusive Form geben könnte. Falls die Pokémon-Reihe jemals eine Region haben sollte, die an Deutschland angelehnt ist, könnte „Bim“ auf diese Weise nachgereicht werden.

Möglicherweise wäre das Chaos erst gar nicht ausgebrochen, wenn Simsala als Simsalabim auf dem deutschen Markt erschienen wäre. Doch nun müssen deutschsprachige Spieler*innen mit dem Mysterium des fehlenden „Bim“ leben.

Hat euch das fehlende „Bim“ ebenfalls verwirrt? Was war eure Theorie?