Pokémon Day 2022: Ab heute gibt's jeden Tag eine Pokémon-Ankündigung

Der Pokémon Day 2022 steht vor der Tür und das will gefeiert werden. Um die Wartezeit zu verkürzen, soll es bis dahin jeden Tage eine Ankündigung geben. Die erste Überraschung wurde heute schon verraten, aber da folgen noch viel mehr – und wir wissen auch schon, um welche Spiele es sich dabei handelt.

Road to Pokémon Day 2022 bringt täglich In Game-Items & Co

Wann ist Pokémon-Tag? Es dauert nicht mehr lange: Am 27. Februar jährt sich der Release von Pokémon Grün und Rot und das wird gefeiert. Bis es soweit ist, wird aber auch schon mal gefeiert, und zwar mit der sogenannten Road to Pokémon Day. Das bedeutet, dass es diese Woche jeden Tag eine kleine Überraschung geben soll.

Die erste Überraschung wurde heute bereits enthüllt und es handelt sich dabei um eine eher kleine In Game-Ankündigung: In Pokémon Masters EX sollen May und Latias als Gefährtengespann zur Verfügung stehen. Das lässt erahnen, in welcher Größenordnung die kommenden Ankündigungen und Überraschungen dieser Woche rangieren. Allzu große Enthüllungen und Ankündigungen wird es also wohl eher nicht geben.

Diese Spiele sind geplant: Für einen Großteil der aktuellen Pokémon-Titel wartet jeweils eine Überraschung auf uns. Auf der offiziellen Internetseite zum Pokémon-Tag 2022 wurden die auch schon angekündigt. Es geht um die folgenden Spiele:

21. Februar: Pokémon Masters EX

22. Februar: Pokémon Schwert und Schild

23. Februar: Pokémon Café Mix

24. Februar: Pokémon UNITE

25. Februar: P25 Music – Music Video for Reconnect by Yaffle

26. Februar: Pokémon GO

27. Februar: Pokémon Day!

Was passiert am Pokémon-Tag? Das wurde natürlich noch nicht verraten, aber die Möglichkeiten sind vielfältig. Angesichts der Tatsache, dass bei der Hinführung zum Feiertag Pokémon-Legenden: Arceus, New Pokémon Snap und Pokémon: Strahlender Diamant und Leuchtende Perle fehlen, könnte es direkt am Pokémon-Tag um genau diese Spiele gehen.

Hier findet ihr unseren GamePro-Test zum neuesten Pokémon-Spiel:

Am Pokémon-Tag könnte zum Beispiel ein DLC für Pokémon-Legenden: Arceus angekündigt werden. Außerdem dürfte es In Game-Events hageln und womöglich bekommen auch die Nintendo DS-Remakes ein poaar neue Inhalte spendiert. Ebenfalls gut denkbar wäre, dass sich beim Pokémon-Tag viel um eine (verbesserte) Kompatibilität zu Pokémon HOME drehen könnte.

Was erwartet ihr vom Pokémon-Tag? Wie findet ihr die Woche davor?