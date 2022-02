Pokémon-Legenden Arceus: Verstecktes Zimmer aus der Zukunft weckt DLC-Hoffnungen

In Pokémon-Legenden: Arceus gibt es einen versteckten Raum, der gar nicht im normalen Spielverlauf betreten werden kann. Dataminer haben das Schlafzimmer entdeckt, das einige Überraschungen bereit hält: Es handelt sich nämlich um einen Raum, der wie in der Gegenwart eingerichtet ist (oder Zukunft, aus Arceus-Perspektive): Komplett mit Fernseher, Nintendo Switch und allem Drum und Dran. Fans vermuten dahinter bereits einen DLC und Leaker spekulieren ihrerseits über mögliche Erweiterungen.

Pokémon Arceus: Schlafzimmer entdeckt, das nicht betreten werden kann

Schlafzimmer gefunden: Während die meisten Pokémon-Spiele im Schlafzimmer der Protagonmist*innen beginnen, ist das bei Pokémon-Legenden: Arceus nicht der Fall. Einen entsprechenden Raum können wir im Spiel zwar eigentlich auch nicht betreten, aber es gibt ihn trotzdem. Zumindest haben Dataminer ein solches Schlafzimmer in den Tiefen des Codes entdeckt.

Aber aus der Zukunft? Als wäre der Fund allein noch nicht rätselhaft genug, handelt es sich bei diesem Raum um ein modern eingerichtetes Schlafzimmer. Also eines aus der Zukunft beziehungsweise aus unserer Gegenwart. Seht selbst:

Was könnte das bedeuten? Das passt natürlich nicht zur Epoche, in der Pokémon-Legenden: Arceus angesiedelt ist. Darum rätseln viele Fans jetzt, ob dieses Zimmer vielleicht ursprünglich genutzt werden sollte und dann doch wieder entfernt wurde (vielleicht als Start- oder Endpunkt in Verbindung mit Arceus-Zeitreisen).

Möglich wäre natürlich auch, dass es sich einfach nur um einen internen Test gehandelt hat. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Entwickler*innen bestimmte Dinge ausprobieren wollten und es die Mühe nicht wert war, die Inhalte aus dem Code zu entfernen. Normalerweise sind die ja sowieso nicht sichtbar.

Ist es ein DLC-Hinweis? Einige Fans hoffen jetzt aber natürlich auch darauf, dass wir den Raum in der einen oder anderen Form irgendwann vielleicht wirklich betreten können. Das wäre im Rahmen einer Erweiterung denkbar, womöglich als DLC, der in der Zukunft spielt oder verschiedene Pokémon-Titel miteinander verbindet.

Hier könnt ihr nochmal unser GamePro-Testvideo zu Pokémon-Legenden: Arceus sehen:

Leaker prophezeien baldigen DLC, der am Pokémon-Tag kommen könnte

Zusätzlich zu dem Zimmer-Fund haben einige Pokémon-Leaker kryptische Prophezeiungen abgegeben. Darin geht es offenbar um mögliche DLCs, die demnächst erscheinen könnten und den Leakern zufolge vor allem enttäuschend sein sollen. Was offenbar daran liegt, dass es sich dabei angeblich zunächst nur um sehr kleine DLCs handelt (via: Dexerto).

Aber immerhin könnten die neuen Inhalte schon sehr bald erscheinen. Zumindest glauben viele Fans daran, dass entsprechende Erweiterungen passend zum Pokémon-Tag am 27. Februar an den Start gehen könnten.

Aber freut oder ärgert euch nicht zu früh. Momentan gibt es überhaupt keine offiziellen Ankündigungen zu etwaigen DLCs für Pokémon-Legenden: Arceus. Wir wissen also schlicht noch nicht, ob und wann da etwas Neues auf uns zukommt. Aber es gibt schon jede Menge Theorien, wie zum Beispiel diese hier rund um das nächste legendäre Pokémon oder gar schon zur Region des nächsten Teils.

Wie gefällt euch das Zimmer? Glaubt ihr, es taucht nochmal richtig im Spiel auf?