Pokémon Direct angekündigt: Schwert & Schild-Infos noch vor der E3

Für Fans von Pokémon Schwert und Schild gibt es bald neue Infos. Nintendo hat jetzt eine Pokémon Direct angekündigt, die sich ausschließlich um die neuen Spiele des beliebten RPG-Franchises drehen wird.

Wann ist die Pokémon Direct?

Die Show könnt ihr am 5. Juni 2019 live auf YouTube schauen. Los geht es bei uns um 15 Uhr. Der Livestream ist bereits online, ihr könnt euch also schon eine Erinnerung einrichten. Laut der Ankündigung wird der Stream in etwa 15 Minuten lang dauern.

Auch wenn wir bereits einiges zu Schwert & Schild wissen, gibt es immer noch ein paar große Fragezeichen. Beispielsweise hat das Duo noch keinen festen Release-Termin. Es soll allerdings noch 2019 erscheinen.

Noch mehr Pokémon im Anmarsch

Das war jedoch nicht die einzige Ankündigung. Einige Tage vorher wird es zusätzlich eine Pressekonferenz der Pokémon Company in Tokyo geben. Diese dreht sich um Pokémon im Allgemeinen, also wird es hier Neuigkeiten zur Serie, Filmen, Pokémon GO oder Merchandise geben.

Wann ist die Pressekonferenz? Leider fällt diese durch die Zeitverschiebung ziemlich ungünstig. In Deutschland geht es am 29. Mai um 3 Uhr morgen los. Diesen Termin könnt ihr auf der offiziellen Pokémon-Website schauen.