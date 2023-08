Pokémon: Die ersten Pokebälle hüten das dunkelste Geheimnis der Reihe

In diesem Pokéball lassen sich sogar Seelen einsperren.

Jeder Pokémon-Fan weiß: Pokebälle sind zum Fangen von Pokémon da. Es gehört zum allgemein akzeptierten Konsens, dass andere Wesen nicht in die kleinen runden Bälle gesteckt werden können. Aber der Pokémon-Anime selbst widerlegt diese Annahme in einer Folge. Zumindest frühe Pokébälle hatten nämlich eine ziemlich erschreckende weitere Funktion.

Ein Pokéball für einen Menschen

In der Folge "Der Feind in mir" aus Pokémon Advanced Generation lernen wir nämlich, dass ein uralter, steinerner Pokéball dazu in der Lage war, eine menschliche Seele einzusperren.

Ash ist in der Folge auf dem Weg zur Kampfpyramide und stürzt dabei in die Katakomben darunter. Hier erfährt er vom untergegangenen Königreich Pokélantis und seinem König, der angeblich ein Ho-Oh in eine Gesteinkugel gesperrt hatte – ein Vorläufer des heutigen Pokéballs.

Ash macht sich auf die Suche nach Ho-Oh und findet tatsächlich den steinernen Pokéball. Als er ihn jedoch öffnet, kommt nicht etwa das legendäre Pokémon raus. Stattdessen entspringt ihm die Seele des bösen Königs, die direkt Besitz von Ash ergreift.

Ash schafft es zwar, die Kontrolle zurückzugewinnen, aber die düsteren Implikationen der Folge bleiben – besonders, wenn man bedenkt, dass die Seele praktisch unendlich lange im Pokéball überleben kann.

Bis heute ist nicht komplett eindeutig geklärt, wie es in einem Pokéballs aussieht und wie sehr Pokémon darin bei Bewusstsein bleiben. Pokémon Sonne/Mond-Produzent Junichi Masuda hatte das Innere von Pokébällen zuletzt etwa mit einem gemütlichen Luxushotel verglichen.

Trotzdem, auch im gemütlichsten Hotel der Welt würden wir nicht Jahrhunderte lang eingesperrt sein wollen. Letztlich hat uns diese Pokémon-Folge mit mehr Fragen als Antworten zurückgelassen.

Ob früher öfter menschliche Seelen in Pokebällen eingesperrt wurden oder ob sie das unter den richtigen Bedingungen vielleicht sogar heute noch können... diese Gedanken werden uns wohl des Nachts wachhalten müssen, denn der Pokémon-Anime liefert darauf keine Antwort.

Kanntet ihr diese düstere Story bereits und was haltet ihr von den Implikationen?