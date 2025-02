Pokémon-Fans finden jetzt erst raus, was das Besondere an den Namen von Arbok, Rettan und Rotom ist

Hier seht ihr das Pokémon Arbok und es teilt sich eine ganz bestimmte Sache mit Rettan und Rotom.

Viele Pokémon-Fans dürften schon längst wissen, worum es hier geht, aber selbst langjährige Spieler*innen sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. So ist es auch einigen Community-Mitgliedern auf Reddit gegangen, die erst jetzt herausgefunden haben, was es mit den Namen von Rotom, Rettan und Arbok eigentlich auf sich hat.

Pokémon-Namen sind eine Sache für sich, aber diese hier haben es ganz besonders faustdick hinter den Ohren

Darum geht's: Wer sich im Laufe der Zeit mit Pokémon auseinandergesetzt hat, ist auf die wildesten Namen der kleinen Taschenmonster gestoßen. Es handelt sich dabei um ein wahres Kuriositätenkabinett, wenn wir an Nasgnet, Dusselgurr, Rattikarl, Schlapor, Owei oder Miltank denken. Oft werden auch mithilfe der Evolutionen Wortspiele vervollständigt:

Aber es geht noch doller: Bei einigen Pokémon habt ihr euch vielleicht immer schon einmal gefragt, was der komische Name soll. Einstein macht zum Beispiel Sinn, aber was soll denn bitteschön Rotom, Rettan oder Arbok bedeuten? Ganz einfach: Ihr müsst die Namen rückwärts lesen.

So wird aus Rotom Motor, was natürlich ganz hervorragend zum Elektro-Pokémon passt, das beispielsweise in einen Rasenmäher, eine Drohne oder ähnliche Geräte schlüpfen kann. Aus Rettan wird dann Natter (im Englischen dasselbe mit "Snake") und aus Arkob wird natürlich Kobra – sehr passend.

Viele Fans wissen das bereits, aber es scheint da draußen auch immer noch einige Pokémon-Begeisterte zu geben, denen es jetzt erst wie Schuppen von den Augen fällt. Zumindest finden sich auf Reddit unter einem ganz anderen Beitrag gleich mehrere Fans, die schon seit Jahren spielen und nie bemerkt haben, dass die Namen rückwärts plötzlich richtig viel Sinn ergeben.

"lmao, ich bin seit Jahren am Spielen und wusste das nie!"

Aktuell erlebt Pokémon schon wieder einen kleinen Hype. Nach Pokémon GO ist es mit Pokémon TCG Pocket gleich noch einmal gelungen, das Fieber rund um die Taschenmonster aufs Neue zu entfachen. Da wird nach Herzenslust gesammelt, gekämpft und getauscht und ihr braucht nicht einmal echte Karten mit euch herumschleppen, sondern könnt das alles auf dem Handy erledigen.

Hand aufs Herz: Wusstet ihr, dass die Namen rückwärts gelesen Sinn ergeben? Was sind eure liebsten Pokémon-Namen?