Pokémon Fatale Flammen: Das neue Set erscheint bald und ihr könnt die Karten jetzt vorbestellen!

Es ist wieder mal so weit: Eine neue Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel erscheint bald und die ersten Karten können vorbestellt werden. Doch schon jetzt sind die Scalper auf dem Vormarsch und treiben die Preise zum Teil ins Unermessliche. Wir verraten euch, wie ihr trotzdem zu normalen Preisen an eure Karten kommt und warum es sich unter Umständen lohnt, mit der Bestellung noch zu warten.

Was beinhaltet Pokémon: Fatale Flammen?

Fatale Flammen ist das neue Set in der Reihe Mega-Entwicklung, die eine neue Art von Pokémon ins Spiel gebracht haben: Mega-Pokémon besitzen extrem mächtige Attacken, kommen aber auch mit einem großen Risiko daher: Denn wenn sie besiegt werden sollten, darf sich der Gegner dafür gleich drei Preiskarten auf einmal nehmen, wodurch es extrem schnell dazu kommen kann, dass das Match endet.

Im neuen Set findet ihr auch eine Mega-Entwicklung von Glurak.

Schon das erste Mega-Entwicklung-Set hat die Meta des Kartenspiels ordentlich aufgemischt und mit noch mehr Mega-Entwicklungen werden sich noch viel mehr Strategien etablieren. Ein Einstieg ins Hobby lohnt sich also jetzt besonders stark.

Pokémon-Karten auf Amazon: Es ist größte Vorsicht geboten

Offiziell erscheint das neue Set am 14.11., doch viele der Produkte könnt ihr schon jetzt auf Amazon finden. Ihr solltet aber aufpassen, denn viele davon sind viel zu teuer, weil es sich um Scalper handelt, die die Karten weit oberhalb des UVP verkaufen. Achtet am besten darauf, welcher Verkäufer die Produkte vertreibt. Ist der Verkäufer nicht Amazon selbst, sollten eure Alarmglocken angehen.

Momentan finden sich aber leider kaum Angebote vom Handelsriesen selbst auf der Plattform. Lediglich Displays mit 18 Boostern sind gerade zu einem vernünftigen Preis verfügbar, und die bekommt ihr auch nur mit etwas Glück, da ihr vorher eine Einladung bei Amazon anfragen müsst, um den Artikel kaufen zu können. Bei allen anderen Produkten solltet ihr absolute Vorsicht walten lassen (Sobald diese auch von Amazon vertrieben werden, wird dieser Artikel entsprechend aktualisiert).

Sehr viele Fans fiebern dem neuen Pokémon-Set bereits entgegen.

Hier findet ihr eine Liste mit Booster-Displays und anderen Produkten, die bereits auf Amazon verfügbar sind, seid aber wie erwähnt vorsichtig und achtet auf den Verkäufer:

Was Amazon gegen Scalper tut und warum sie trotzdem nicht verschwinden

Amazon ist weitreichend die beste Anlaufstelle für Pokémon-Karten, wenn man zu teure Scalper-Preise vermeiden will, da sie meistens die einzigen sind, die die Karten zum UVP anbieten. Möglich ist das durch ein Einladungssystem: Bevor ihr die Karten in euren Einkaufswagen packen dürft, müsst ihr euch zunächst in eine Warteliste eintragen. Amazon benachrichtigt euch, sobald ihr zuschlagen könnt.

Dieses System hält zwar die Preise stabil, kann aber nicht verhindern, dass andere Verkäufer auf der Plattform höhere Preise aufrufen und das zum Teil auch schon bevor Amazon mit seiner Ware an den Start geht. Es gilt also vor allem, als Käufer einen klaren Blick zu behalten und sich von zu hohen Preisen fernzuhalten.