Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Alle VMs und ihre Fundorte - So bekommt ihr Fliegen, Surfen und Co.

VMs wie Zerschneider, Fliegen, Surfer oder Zertrümmerer gehören auch in der feuerroten und blattgrünen Edition dazu. So findet und benutzt ihr alle.

Eleen Reinke
03.03.2026 | 17:05 Uhr

Hier findet ihr alle VMs in Pokémon Feuerrot und Blattgrün.

Auch in Pokémon Feuerrot und Blattgrün gibt es wieder Hindernisse, die euch hin und wieder den Weg versperren. Für die meisten von ihnen braucht ihr die sogenannten VMs. Die müsst ihr allerdings nicht nur finden, ihr müsst auch die entsprechenden Ordern besitzen, um sie benutzen zu können.

Wir geben euch hier den Fundort der VMs und was ihr dafür braucht:

Die besten Pokémon für VMs in Feuerrot und Blattgrün

Nicht alle VMs sind auch im Kampf nützlich, weshalb es sich lohnen kann, ein Pokémon dabei zu haben, das ihr primär zum Erlernen möglichst vieler VMs nutzt. Fliegen, Surfen und Kaskade können hier etwas ausgeklammert werden, da sie auch sehr starke Attacken sind, die ihr eurem Team ohnehin beibringen solltet.

Eine gute Kombination sind etwa Paras und Garados, die ihr beide bereits früh im Spiel finden könnt. Paras gibt es im Mondberg und um Garados zu erhalten, könnt ihr ein Karpador für 500 Poké-Dollar im Pokémon-Center auf Route 4 von einem NPC kaufen und auf Stufe 20 entwickeln.

Paras kann Zerschneider, Blitz und Zertrümmerer erlernen, Garados deckt Surfer, Kaskade, Stärke und ebenfalls Zertrümmerer ab. Für ein fliegendes Pokémon kann ein Taubsi herhalten oder ihr tauscht es in Orania City gegen ein Porenta, das zusätzlich noch Zerschneider lernt.

Alternativ sind auch Krabby oder Nidoking/Nidoqueen (Zerschneider, Surfer, Stärke, Zertrümmerer) eine gute Wahl.

Wie ihr die einzelnen VMs bekommt, verraten wir euch auf den kommenden Einzelseiten. Sucht ihr eine bestimmte Fähigkeit, könnt ihr über das Inhaltsverzeichnis oben auch direkt dahin springen.

