Pokémon Feuerrot und Blattgrün: Bester Starter - Wir verraten euch, ob ihr Glumanda, Schiggy oder Bisasam wählen sollt

In Feuerrot und Blattgrün steht ihr mit der Starter-Wahl vor einer der bekanntesten Entscheidungen in Videospielen.

Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind zurück auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Wie bei jeder klassischen Generation müsst ihr auch hier zu Beginn euren Starter wählen. Wir helfen euch bei der wichtigen Entscheidung.

Das sind die Starter-Pokémon in Feuerrot und Blattgrün

Beginnen wir mit den wichtigsten Infos zu jedem Starter:

Bisasam

Typ : Pflanze (Bisaflor bekommt Typ Gift dazu)

: Pflanze (Bisaflor bekommt Typ Gift dazu) Entwicklung : ab Level 16 zu Bisaknosp, ab Level 32 zu Bisaflor

: ab Level 16 zu Bisaknosp, ab Level 32 zu Bisaflor stärkste Werte : Spezialangriff, Spezialverteidigung

: Spezialangriff, Spezialverteidigung Stärken: Wasser, Gestein, Boden

Wasser, Gestein, Boden Schwächen : Flug, Feuer, Psycho, Eis

: Flug, Feuer, Psycho, Eis Resistenz gegen: Pflanze, Wasser, Kampf, Elektro

Glumanda

Typ : Feuer (Glurak bekommt Typ Flug dazu)

: Feuer (Glurak bekommt Typ Flug dazu) Entwicklung : ab Level 16 zu Glutexo, ab Level 36 zu Glurak

: ab Level 16 zu Glutexo, ab Level 36 zu Glurak stärkste Werte : Spezialangriff, Initiative

: Spezialangriff, Initiative Stärken: Pflanze, Eis (nur die Feuerattacken), Käfer, Stahl, Kampf

Pflanze, Eis (nur die Feuerattacken), Käfer, Stahl, Kampf Schwächen : Wasser, Elektro, Gestein (vierfach)

: Wasser, Elektro, Gestein (vierfach) Resistenz gegen: Boden, Käfer, Pflanze, Kampf, Stahl, Feuer

Schiggy

Typ : Wasser

: Wasser Entwicklung : ab Level 16 zu Schillok, ab Level 36 zu Turtok

: ab Level 16 zu Schillok, ab Level 36 zu Turtok stärkste Werte : Verteidigung, Spezial-Verteidigung

: Verteidigung, Spezial-Verteidigung Stärken: Feuer, Boden, Gestein

Feuer, Boden, Gestein Schwächen : Pflanze, Elektro

: Pflanze, Elektro Resistenz gegen: Stahl, Feuer, Wasser, Eis

Welches Starter-Pokémon ist nun das Beste?

Um es kurz zu fassen: Die wahrscheinlich beste Starter-Wahl ist Bisasam!

Es kommt am Ende darauf an, was euer Ziel mit der Wahl ist. Um euch das Spiel zu Beginn so leicht wie möglich zu machen, solltet ihr Bisasam wählen. Als Pflanzen-Pokémon hat es bei den ersten beiden Arenen sehr leichtes Spiel und Resistenzen gegen die dritten und vierten Arena-Leiter*innen. Danach wird es mit Bisasam zwar etwas schwieriger, bis dahin habt ihr aber schon genug andere Pokémon, die euch helfen werden.

Wollt ihr möglichst wenig Typ-Schwächen haben, dann wählt hingegen Schiggy aus. Seine Weiterentwicklung Turtok hat nur zwei Schwächen: Elektro und Pflanze. Alle anderen Typen machen normalen Schaden. Es gibt aber genug andere Wasser-Pokémon wie Lapras oder Garados, die ebenfalls noch Eis-Attacken können.

Das Schlusslicht bildet Glumanda. Das liegt vor allem daran, dass es im Kampf gegen die ersten Arena-Leiter*innen im Nachteil ist und es bis dahin sehr schwer ist, viele andere Pokémon zu finden, die effektiv gegen die dort zum Einsatz kommenden Gestein- und Wasser-Pokémon sind.

Glumandas Weiterentwicklung Glurak erhält durch die Typenkombination Flug/Feuer gleich vierfachen Schaden bei Gesteinsattacken, verliert die Immunität gegen Eis und hat noch Schwächen gegen Wasser und Elektro.

Wie immer ist aber kein Starter eine wirklich schlechte Wahl: Ihr müsst euch also nicht den größten Kopf darum machen, welchen Starter ihr am Ende auswählt. Denn sofern ihr euch bewusst seid, dass mit Glumanda der Einstieg schwieriger wird, dann ist auch die Feuerechse durchaus eine gute Wahl.

Wollt ihr aber einen vergleichsweise einfachen Einstieg, solltet ihr zu Beginn Bisasam wählen.

Jetzt seid ihr gefragt: Was ist euer Lieblingsstarter in der ersten Generation und wen werdet ihr immer wählen?