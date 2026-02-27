Pokémon Feuerrot und Blattgrün: Bester Starter - Wir verraten euch, ob ihr Glumanda, Schiggy oder Bisasam wählen sollt

Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind auf der Switch wieder verfügbar und wir helfen euch bei der ersten großen Wahl im Spiel: eurem Starter-Pokémon.

Sebastian Zeitz
27.02.2026 | 15:40 Uhr

In Feuerrot und Blattgrün steht ihr mit der Starter-Wahl vor einer der bekanntesten Entscheidungen in Videospielen. In Feuerrot und Blattgrün steht ihr mit der Starter-Wahl vor einer der bekanntesten Entscheidungen in Videospielen.

Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind zurück auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Wie bei jeder klassischen Generation müsst ihr auch hier zu Beginn euren Starter wählen. Wir helfen euch bei der wichtigen Entscheidung.

Das sind die Starter-Pokémon in Feuerrot und Blattgrün

Beginnen wir mit den wichtigsten Infos zu jedem Starter:

Bisasam

  • Typ: Pflanze (Bisaflor bekommt Typ Gift dazu)
  • Entwicklung: ab Level 16 zu Bisaknosp, ab Level 32 zu Bisaflor
  • stärkste Werte: Spezialangriff, Spezialverteidigung
  • Stärken: Wasser, Gestein, Boden
  • Schwächen: Flug, Feuer, Psycho, Eis
  • Resistenz gegen: Pflanze, Wasser, Kampf, Elektro

Glumanda

  • Typ: Feuer (Glurak bekommt Typ Flug dazu)
  • Entwicklung: ab Level 16 zu Glutexo, ab Level 36 zu Glurak
  • stärkste Werte: Spezialangriff, Initiative
  • Stärken: Pflanze, Eis (nur die Feuerattacken), Käfer, Stahl, Kampf
  • Schwächen: Wasser, Elektro, Gestein (vierfach)
  • Resistenz gegen: Boden, Käfer, Pflanze, Kampf, Stahl, Feuer

Schiggy

  • Typ: Wasser
  • Entwicklung: ab Level 16 zu Schillok, ab Level 36 zu Turtok
  • stärkste Werte: Verteidigung, Spezial-Verteidigung
  • Stärken: Feuer, Boden, Gestein
  • Schwächen: Pflanze, Elektro
  • Resistenz gegen: Stahl, Feuer, Wasser, Eis

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Welches Starter-Pokémon ist nun das Beste?

Um es kurz zu fassen: Die wahrscheinlich beste Starter-Wahl ist Bisasam!

Es kommt am Ende darauf an, was euer Ziel mit der Wahl ist. Um euch das Spiel zu Beginn so leicht wie möglich zu machen, solltet ihr Bisasam wählen. Als Pflanzen-Pokémon hat es bei den ersten beiden Arenen sehr leichtes Spiel und Resistenzen gegen die dritten und vierten Arena-Leiter*innen. Danach wird es mit Bisasam zwar etwas schwieriger, bis dahin habt ihr aber schon genug andere Pokémon, die euch helfen werden.

Wollt ihr möglichst wenig Typ-Schwächen haben, dann wählt hingegen Schiggy aus. Seine Weiterentwicklung Turtok hat nur zwei Schwächen: Elektro und Pflanze. Alle anderen Typen machen normalen Schaden. Es gibt aber genug andere Wasser-Pokémon wie Lapras oder Garados, die ebenfalls noch Eis-Attacken können.

Das Schlusslicht bildet Glumanda. Das liegt vor allem daran, dass es im Kampf gegen die ersten Arena-Leiter*innen im Nachteil ist und es bis dahin sehr schwer ist, viele andere Pokémon zu finden, die effektiv gegen die dort zum Einsatz kommenden Gestein- und Wasser-Pokémon sind.

Glumandas Weiterentwicklung Glurak erhält durch die Typenkombination Flug/Feuer gleich vierfachen Schaden bei Gesteinsattacken, verliert die Immunität gegen Eis und hat noch Schwächen gegen Wasser und Elektro.

Mehr zu Feuerrot/Blattgrün
Pokémon Feuerrot & Blattgrün: EP-Teiler bekommen - Fundort des Items und wie es funktioniert
von Eleen Reinke
Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Alle Unterschiede und exklusiven Pokémon der beiden Editionen
von Linda Sprenger

Wie immer ist aber kein Starter eine wirklich schlechte Wahl: Ihr müsst euch also nicht den größten Kopf darum machen, welchen Starter ihr am Ende auswählt. Denn sofern ihr euch bewusst seid, dass mit Glumanda der Einstieg schwieriger wird, dann ist auch die Feuerechse durchaus eine gute Wahl.

Wollt ihr aber einen vergleichsweise einfachen Einstieg, solltet ihr zu Beginn Bisasam wählen.

Jetzt seid ihr gefragt: Was ist euer Lieblingsstarter in der ersten Generation und wen werdet ihr immer wählen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokemon Feuerrot

Pokemon Feuerrot

Genre: Rollenspiel

Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 30 Minuten

Pokémon Feuerrot und Blattgrün: Bester Starter - Wir verraten euch, ob ihr Glumanda, Schiggy oder Bisasam wählen sollt

vor einer Stunde

Pokémon Feuerrot & Blattgrün: EP-Teiler bekommen - Fundort des Items und wie es funktioniert

vor 9 Stunden

Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Alle Unterschiede und exklusiven Pokémon der beiden Editionen

vor einem Tag

Feuerrot & Blattgrün sind anders, als ihr sie vielleicht in Erinnerung habt - Hier sind 7 Dinge, die ihr vielleicht vergessen habt

vor einem Tag

Pokémon-Fan bestellt Switch-Version von Blattgrün bei Nintendo vor und kann schon vor Release zocken - mit bösen Folgen
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Warner Bros-Übernahme durch Netflix gescheitert - Kauf durch Paramount immer wahrscheinlicher   21     2

vor 4 Minuten

Warner Bros-Übernahme durch Netflix gescheitert - Kauf durch Paramount immer wahrscheinlicher
Pokémon Presents: Alle Ankündigungen der Show und WindWelle-Reveal im Live-Ticker

vor 10 Minuten

Pokémon Presents: Alle Ankündigungen der Show und Wind/Welle-Reveal im Live-Ticker
ConcernedApe hat mich mit den zwei neuen Stardew Valley-Romanzen komplett kalt erwischt, aber seine Entscheidung ist super

vor 15 Minuten

ConcernedApe hat mich mit den zwei neuen Stardew Valley-Romanzen komplett kalt erwischt, aber seine Entscheidung ist super
Pokémon Wind und Welle enthüllt die 3 neuen Starter-Pokémon: Das sind Braubel, Pomfifi und Gekkua

vor 23 Minuten

Pokémon Wind und Welle enthüllt die 3 neuen Starter-Pokémon: Das sind Braubel, Pomfifi und Gekkua
mehr anzeigen