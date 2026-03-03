Pokémon Feuerrot/Blattgrün hat einen Glitch, der euch unendlich Geld verschafft - aber nur, wenn ihr die richtige Edition besitzt

In der feuerroten und blattgrünen Edition gibt es einen Nugget-Glitch, mit dem ihr ordentlich Geld scheffelt. Allerdings nur, wenn ihr nicht auf deutsch spielt.

Eleen Reinke
03.03.2026 | 06:15 Uhr

Nach langen Jahren des Wartens ist Pokémon Feuerrot und Blattgrün endlich auf der Nintendo Switch verfügbar. Die Portierung ist dabei zu großen Teilen unverändert. Während das bei manch Fan für Frust sorgt (etwa wegen des fehlenden Online-Tausches), freuen sich andere, dass auch nützliche Glitches des originalen Releases noch enthalten sind.

Zumindest, wenn ihr die richtige Version spielt. Auf den nützlichen "Unendlich Geld"-Glitch müssen nämlich viele von uns verzichten.

Deutsche Version von Pokémon Feuerrot und Blattgrün darf nicht schummeln

Um was für einen Glitch geht es? In der feuerroten und blattgrünen Edition gibt, bzw. gab es einen ganz besonderen Nugget-Glitch. Konkret gibt es nördlich von Azuria City einen Trainer, von dem ihr euch immer und immer wieder Nuggets geben lassen könnt. Jedes Nugget ist dabei 5000 Poké-Dollar wert, wodurch ihr ziemlich schnell reich werdet.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Normalerweise funktioniert der Glitch folgendermaßen: Geht ihr von Azuria City aus gen Norden, müsst ihr erst einmal euren Rivalen besiegen. Danach müsst ihr noch den Kampf gegen die fünf Trainer*innen auf der Brücke gewinnen.

Dann speichert ihr, geht zum Pokémon-Center, legt all eure Pokémon bis auf das schwächste ab und stellt euch dem Trainer, der direkt nach den Fünf auf der Brücke kommt. Er gibt euch ein Nugget dafür, dass ihr die Brücke überquert habt. Danach kommt es zum Kampf.

Verliert man den, kann man den Trainer (der eigentlich Mitglied von Team Rocket ist) danach unendlich oft wieder ansprechen und jedes Mal ein Nugget bekommen.

Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es leider auch, zumindest wenn ihr euch die deutsche Version des Spiels geholt habt. Der Glitch funktioniert nämlich aktuell anscheinend nur noch in der englischen und japanischen Version des Spiels.

Das berichten nicht nur mehrere Fans auf Reddit, auch in unserem Versuch mit dem Spiel hatten wir kein Glück. Habt ihr also beim Kauf die deutsche Version gewählt, müsst ihr auf diesen ziemlich nützlichen Glitch verzichten.

Hättet ihr den Nugget-Glitch überhaupt genutzt oder spielt ihr lieber komplett ohne Exploits?

