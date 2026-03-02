Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Lugia, Ho-Oh und Deoxys lassen sich jetzt auch endlich einfach so fangen und das müsst ihr dafür tun

Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind jetzt auch nochmal über den Nintendo eShop für die Switch und Nintendo Switch 2 erschienen – mit massiven Vorteilen gegenüber den Original-Versionen.

David Molke
02.03.2026 | 12:04 Uhr

Pokémon Blattgrün und Feuerrot erleichtern das Fangen einiger Pokémon, die besonders schwer zu bekommen waren. Pokémon Blattgrün und Feuerrot erleichtern das Fangen einiger Pokémon, die besonders schwer zu bekommen waren.

Lugia, Ho-Oh und Deoxys zählen zu den seltensten Pokémon und sind meist auch noch shiny-locked. Aber in der Switch-Version von Pokémon Feuerrot und Blattgrün habt ihr jetzt die Chance, selbst die Shiny-Versionen dieser Monster zu fangen. Und zwar deutlich einfacher als je zuvor.

Pokémon Feuerrot und Blattgrün geben euch Event-Tickets einfach so

Zu Game Boy Advance-Zeiten musstet ihr für bestimmte ingame-Tickets noch in der echten Welt zu einem Event gehen. Mithilfe dieser Tickets konntet ihr im Spiel dann die besonders seltenen Pokémon fangen. Aber die Events waren rar gesät und dementsprechend war es für viele Spieler*innen schlicht unmöglich.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Mit dem Nintendo Switch-Release von Pokémon Feuerrot und Blattgrün hat sich das glücklicherweise aber geändert. Wer sich beispielsweise nach dem mysteriösen Pokémon Deoxys verzehrt, kann das dafür benötigte Auroraticket jetzt auch innerhalb des Spiels ergattern, ganz ohne auf ein echtes Event gehen zu müssen.

Dasselbe gilt auch für das sogenannte Geheimticket, das euch im Spiel ermöglicht, den sogenannten Nabelfels zu besuchen, um dort Ho-Oh und Lugia zu begegnen. Diese beiden Tickets konnten Fans in Europa eigentlich sogar überhaupt nicht bekommen, aber diese schlechten Zeiten sind jetzt ein- für allemal vorbei.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist das Folgende: Spielt die Neuauflagen von Feuerrot und Blattgrün einfach ganz normal durch. Schafft ihr es, den Champ zu besiegen und in die Ruhmeshalle einzuziehen, findet ihr nach dem Abspann die beiden Tickets in eurem Inventar. Im Anschluss könnt ihr euch also auf die Suche nach den drei besonders begehrten Pokémon begeben.

Aber es wird sogar noch besser: In dieser dritten Generation gibt es (noch) keinen Shiny-Lock. Es besteht also nicht nur die Möglichkeit, Lugia, Ho-Oh und Deoxys zu fangen, ihr könnt sie auch noch in ihrer schillernden beziehungsweise Shiny-Form bekommen. Dazu benötigt es natürlich einiges an Glück, aber das hat echte Shiny Hunter bekanntlich ja noch nie von solchen Unterfangen abgehalten.

Bei der Pokémon Presents-Show wurde anlässlich des großen Pokémon Day und des 30. Geburtstags der Marke eine ganze Menge an Neuigkeiten angekündigt. Zum Beispiel, dass die 10. Generation Wind und Welle heißen wird, wie die drei neuen Starter-Pokémon aussehen, und dass zum Beispiel Pokémon XD Gale of Darkness im März erscheinen soll. TCG Pocket bekommt selbstverständlich auch ein neues Deck und vieles mehr.

Erfüllt ihr euch jetzt endlich den Traum, die drei besonderen Pokémon zu fangen? Versucht ihr vielleicht sogar euer Glück mit ihren Shiny-Varianten?

Pokemon Feuerrot

Pokemon Feuerrot

Genre: Rollenspiel

Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

Mehr zum Spiel
