Pokémon-Generator kreiert bescheuert aussehende Taschenmonster aus Totoro, Yoda und Co.

Kennt ihr noch Pokémon Fusion? Mit dieser Seite konnten wir bereits zwei unterschiedliche Pokémon miteinander kreuzen und uns daraus ein neues, wild zusammengewürfeltes Taschenmonster basteln.

Doch der neuste Schrei im Internet ist nicht mehr die Kombination aus Pokémon untereinander, sondern mit berühmten Personen, fiktiven Figuren und sogar Gemälden. Wir zeigen euch, wie ihr die verrücktesten ausgedachten Pokémon basteln könnt.

Totoro und Hello Kitty als Pokémon

Die Seite Replicate lässt uns eigene Pokémon designen, die an reale Personen oder fiktive Figuren angelehnt sind. So können wir beispielsweise neue Taschenmonster aus Politikern wie Barack Obama oder Donald Trump kreieren. Es sind aber auch wilde Kombinationen mit Hello Kitty oder Totoro möglich. Sogar Yoda kann sich in ein Pokémon verwandeln!

Was muss ich dafür tun? Um dieses skurrile Tool zu nutzen, müsst ihr euch bei GitHub registrieren. Dann könnt ihr auf der Replicate-Seite das Tool verwenden und eure eigenen bescheuerten Kreationen erstellen.

So sähe Totoro wohl beispielsweise als Geist- oder Gift-Pokémon aus:

Daraufhin könnt ihr eure "reale" Vorlage wählen und aus ihnen ein neues Pokémon erstellen. Eurer Fantasie ist dabei keine Grenze gesetzt. Je nachdem, wie ihr die Parameter setzt, kann es bis zu zwei Minuten dauern, bis euer ausgedachtes Pokémon erstellt wurde.

Pokémon Karmesin & Purpur erscheinen am 18. November 2022 und werden ebenfalls einige neue Pokémon liefern. Einige seht ihr im folgenden Trailer:

Im Gegensatz zu Pokémon Fusion werden die Vorlagen allerdings mit nicht mit bislang bekannten Pokémon kombiniert, sondern quasi neu interpretiert. Es ist auch nicht ersichtlich, welchem Typ die Neukreationen angehören. Doch es ist lustig zu sehen, wie bekannte Promis wohl als Taschenmonster aussehen würden. Obwohl: Einige der Neuinterpretationen sind wohl eher zum Fürchten.

