Pokémon Fusion erlebt gerade ein Comeback – und zwar zu recht

Falls ihr euch fragen solltet, wieso Pokémon eigentlich immer noch so beliebt sind, seid ihr hier vielleicht an der falschen Adresse. Wenn ihr euch aber fragt, wieso plötzlich wieder Pokémon-Fusionen in eurer Timeline auftauchen, seid ihr hier genau richtig: Die Pokémon Fusion-Seite gibt es eigentlich schon seit 2010, ihren großen Hyper hat sie 2013 erlebt. Aber der kommt jetzt zurück, und zwar nicht nur zu recht, sondern auch aus einem einfachen Grund.

Pokémon Fusion ist die beste Internetseite der Welt

Naja, okay, vielleicht die zweitbeste. Nach Gamepro, versteht sich. Aber Spaß beiseite: Pokémon Fusion kann ein steter Quell der Freude sein und zaubert euch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Lächeln auf die Lippen. Oder verstört euch nachhaltig, was beides ungefähr gleich gut ist.

Was macht Pokémon Fusion? Die großartige wie simple Seite kombiniert zwei verschiedene Pokémon miteinander (oder auch zweimal dasselbe: Das geht zwar, ist aber einfach nicht so spektakulär). Dabei entsteht eine meist sehr kuriose, niedliche und witzige Fusion aus den beiden Pokémon, komplett mit einem neuen Namen.

Wie genau funktioniert das? Alex Onsager, der kreative Kopf hinter der Pokémon Fusion-Seite, hat die Funktionsweise schon 2013 gegenüber Kotaku im Detail erklärt.

Man nehme die 151 Original-Pokémon und deren Sprites von Bulbapedia

Die Bilder werden in Kopf und Körper aufgeteilt

Vom 1. Fusions-Pokémon kommen Kopf, Farbpalette & Vorderteil des Namens

Das 2. Pokémon liefert Körper und den hinteren Namensteil

Das Programm passt dann die Größen aneinander an und kombiniert die Pokémon automatisch.

So I went to go do the #pokemonfusion thing and I ended up doing something much more important pic.twitter.com/RECK0NLh8l — WattledUnicorn (@WildcatReese) June 24, 2019

Dragon Ball Z

Witziger Generator lässt uns Serien-Figuren fusionieren

Darum erlebt Pokémon Fusion aktuell eine Renaissance

Von der Regierung zugeteilte Pokémon? Dass Pokémon Fusion erneut überall trendet liegt an einem Post, der sich zu einem eigenen Meme beziehungsweise Social Media-Event entwickelt hat. Die Idee ist supersimpel:

"Was auch immer für ein Pokémon erscheint, wenn du Pokémon Fusion lädst, ist jetzt dein dir von der Regierung zugeteiltes Starter-Pokémon."

Tumblr ist Schuld. Der ursprüngliche Post stammt wohl von Tumblr-Nutzer ijustreallylikeeevee. Richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze wohl aber vor allem auch dadurch, dass viele Künstler die Pokémon-Fusionen selbst zum Leben erwecken. Es gibt mittlerweile sehr viel Fan-Art auf Twitter, Tumblr und Co.:

you made me do this. all of you linking pokémon fusions in 2019. i have cut right to the meme jugular. now i don't want to see another fusion ever again. *dabs* pic.twitter.com/lb5941XFVM — Zoey Proasheck (@Proasheck) June 24, 2019

I've done it, I've found the ultimate Pokemon Fusion! pic.twitter.com/RuqXC8jbAK — Scykoh (@Scykoh) June 24, 2019

Pokemon fusion site is a absolute treat as always hh pic.twitter.com/eDhmDsGCUB — A. Snejkha (@a_snejkha) June 22, 2019

Neat to see Pokémon fusion again - these were my monstrosities from 2013. Will do more if I get time pic.twitter.com/43VUK8Kyn3 — Crimson Sun (@CrimblySun) June 24, 2019

My government assigned starter on #Pokemonfusion is my new obsession. look at him! I believe in him?https://t.co/O43DpI3SSM pic.twitter.com/Gp34Nvw2Qj — Helen Towrie (@HTowrie) June 23, 2019

Welche Fusion ist euer Favorit?

Pokémon Schwert & Schild - Screenshots - Trailer ansehen