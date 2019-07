Pokémon GO: One Piece-Event angekündigt & das könnt ihr erwarten

Es gibt viele Kollaborationen, die auf dem ersten Blick sofort Sinn ergeben. Manchmal treffen aber auch Marken aufeinander, die man wohl in 100 Jahren nicht zusammen gedacht hätte. So verhält sich das auch mit Pokémon und One Piece. Und dennoch wird es in Pokémon GO bald die Möglichkeit geben, zum Pirat zu werden.

Pikachu mit One Piece-Strohhut? Kein Problem!

Zwischen dem 22. und dem 29. Juli hält Pokémon GO nämlich ein One Piece-Event ab und Trainer können ein besonderes Pikachu fangen, das Ruffys berühmten Strohhut auf dem Kopf trägt. Spieler können zudem ihre Avatare mit den kultigen Hüten ausstatten.

Das betrifft alle Regionen, doch in Japan geht man noch einen Schritt weiter. In der Stadt Kumamoto wird nämlich eine One Piece-Statue aufgestellt, die in Pokémon GO als Pokéstop agiert. Das Artwork dafür liefert One Piece-Erfinder Eiichiro Oda höchstpersönlich. (via Serebii)

Das Ganze hat aber auch einen tieferen Sinn: Denn in Kumamoto gab es im letzten Jahr ein schweres Erdbeben und die Aktion soll die Bewohner nun beim Wiederaufbau unterstützen. Darüber hinaus feiern Pokémon GO und One Piece ihren Geburtstag gemeinsam - das Mobile-Spiel wird 3 Jahre und der Manga hat sein 22. Jubiläum.

Werdet ihr euch das One Piece-Pikachu besorgen?