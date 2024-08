70-jährige Gamer-Mom dominiert in Pokémon GO ihre Gegend und gerät in Streit mit anderem Spieler, der sie unbedingt aus Arena kicken will

In Pokémon GO kann es durchaus zu örtlichen Rivalitäten kommen, vor allem in kleineren Ortschaften.

Stellt euch vor, ihr seid in einem Spiel so gut und besiegt so oft denselben Gegner, dass der seinen Namen anpasst, um euch damit zu ärgern. Genau das ist der 70-jährigen Mutter eines Pokémon GO-Fans passiert. Die spielt nämlich selbst so viel, dass sie in ihrer Gegend zu einer echten Koryphäe geworden ist und den Unmut eines anderen Spielers auf sich gezogen hat, weil sie ihm immer wieder seine Arenen klaut.

Pokémon GO-Spielerin ist so gut, dass sie ihren persönlichen Hater im Spiel bekommt, der sich sogar nach ihr benennt

Darum geht's: Auf Reddit teilt ein User namens Bot-Fruitsalad die Geschichte seiner 70-jährigen Mutter, die passionierte Pokémon GO-Spielerin ist. Seit einigen Jahren habe sie das Spiel für sich entdeckt und nutze es, um rauszukommen und sich ein bisschen zu bewegen. Ihr ingame-Name lautet doonmom.

Mittlerweile hat sie schon Level 46 erreicht, weil sie bereits im Ruhestand ist und dadurch natürlich viel Zeit zum Spielen hat. In ihrem kleinen Heimatort gibt es ein paar PokéStops und Arenen, aber nicht allzu viele. Was zusammen mit ihren Aktivitäten dazu geführt hat, dass ein echter Rivale im Spiel aufgetaucht ist, dem die Mutter offenbar ein Dorn im Auge ist:

"Ein örtlicher Spieler stößt sich offenbar daran, dass sie immer unterwegs ist und konstant die lokalen Arenen wieder zurückerobert. Er oder sie hat darum den eigenen Namen zu 'doonmomFU' abgeändert. Wir finden es beide unglaublich witzig, dass jemand sauer auf eine 70-jährige Frau ist, weil sie die Person so oft aus den Arenen kickt."

Die Community amüsiert sich köstlich: In den Kommentaren lachen sich andere Pokémon GO-Fans darüber kaputt, dass tatsächlich irgendwer mit einer 70-jährigen Spielerin Beef hat – und zwar so sehr, dass dieser Mensch sogar extra seinen Namen dafür ändert.

Das "FU" im Namen steht hier nämlich ganz klar für ein "Fuck You". Eine andere Person meint, die Mutter könnte stolz sein, ihren "eigenen, persönlichen Hater" zu haben.

Ein anderer, herzerwärmender Kommentar unter dem Reddit-Beitrag berichtet von der eigenen Mutter. Die sei bereits 72 Jahre alt und habe ebenfalls Pokémon GO für sich entdeckt, sie spiele es aus denselben Gründen wie die 70-Jährige.

Allerdings neige sie dazu, den Dingen im Spiel konstant falsche, aber extrem witzige und niedliche Namen zu geben. Sie dreht beispielsweise die PokéSwipes, bekämpft die Rocketboys und fängt am liebsten ihr Lieblings-Pokémon Ponytail.

Kennt ihr ähnliche Storys aus eurer Umgebung, spielen eure Eltern womöglich auch Pokémon oder habt ihr vielleicht sogar einen eigenen persönlichen ingame-Hater?