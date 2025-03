72-jährige Rentnerin aus Deutschland liebt Pokémon GO so sehr, dass sie täglich auf 6 Handys gleichzeitig spielt - seit 9 Jahren ununterbrochen

Diese Spielerin zockt seit 9 Jahren täglich Pokemon GO, mittlerweile sogar auf sechs Handys gleichzeitig. Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=LhHYN9TtVrw

Wie schön war eigentlich das Jahr 2016? Vielleicht erinnert ihr euch noch genauso nostalgisch an diesen Sommer zurück wie wir. Als wir alle in Scharen nach draußen gerannt sind, um in Pokémon GO nach Schiggy, Relaxo und Evoli zu jagen. Gefühlt war die Welt zumindest in dieser Zeit halbwegs in Ordnung.

Pokémon GO hat sich innerhalb von kurzer Zeit zu einem der erfolgreichsten Mobile-Spiele aller Zeiten gemausert und versammelt auch neun Jahre nach dem Release noch etliche treue Spieler*innen, die regelmäßig mit ihrem Smartphone nach Taschenmonstern jagen – so auch eine 72-jährige Rentnerin aus Deutschland, die täglich zockt. Mit sechs Smartphones gleichzeitig.

6 Smartphones und eine treue Spielerin - Diese Rentnerin holt alles aus ihrem Hobby heraus

Für die Einen ist Pokémon GO ein Spiel, für die Anderen ein Hobby oder gar eine Lebensaufgabe. Die Protagonistin aus dem aktuellen Beitrag von RTL West fällt ganz klar in letztere Kategorie.

Wie in dem Beitrag erklärt wird, hat die Rentnerin von ihrer Ärztin tägliche Bewegung verschrieben bekommen. Bloßes Spazierengehen oder Radfahren? Das wäre der ehemaligen Grundschullehrerin auf Dauer zu langweilig.

Der entscheidende Impuls kam von ihrem Sohn, der Pokémon GO um den Launch-Zeitraum herum auf ihr Handy geladen hat, erklärt die Dame im Video. Der Funke sei sofort übergesprungen. Seit nunmehr neun Jahren wandert die fleißige Monstersammlerin täglich durch die Ortschaft Ennigerloh im Kreis Warendorf im Münsterland.

Ein Smartphone reicht schon lange nicht mehr aus. Mittlerweile spielt sie zeitgleich auf sechs Handys, die sie allesamt auf einem selbstgebauten Brett mit Tragegurt mit sich führt. Pokémon fangen, Eier ausbrüten und sogar an Raids teilnehmen – die leidenschaftliche Pokémon-Sammlerin holt alles aus dem Mobile-Spiel heraus und ist manchmal sogar bis zu acht Stunden am Tag unterwegs. Ein echtes Vollzeit-Hobby eben.

Die positiven Effekte von Pokémon GO

Dass sich das regelmäßige Spielen von Pokémon GO positiv auf die Gesundheit auswirken kann, hat bereits eine Studie der American Heart Association im Jahr 2017 gezeigt.

Das Ergebnis: Der Studie zufolge haben Pokémon GO-Spielende eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, täglich die 10.000-Schritte-Marke zu knacken. Im Schnitt liefen an der Studie teilnehmende Personen 5.600 Schritte am Tag, bevor sie mit Pokémon GO anfingen. Mit dem Spiel schafften sie im Schnitt 2.000 zusätzliche Schritte.

Im Jahr 2021 hat Entwickler Niantic die Ergebnisse weiterer Studien zum Mobile-Erfolg veröffentlicht. Beispielsweise soll Pokémon GO laut Forschenden der Colorado State University Menschen dazu anregen, mehr nach draußen zu gehen, neue Orte zu entdecken oder sich mit anderen Menschen zu treffen. Die Protagonistin aus dem oberen RTL-Beitrag geht hier definitiv mit gutem Beispiel voran.

Spielt ihr selbst noch Pokémon GO oder habt ihr Menschen in eurem Umfeld oder in eurer Familie, die das Mobile-Spiel vielleicht genauso begeistert spielen wie die Protagonistin dieser Geschichte?