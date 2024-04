'Das Update ist wirklich scheiße.' - Pokémon GO-Spieler sind über Avatar-Anpassung sauer und fordern ihr Geld zurück

Ein Update in Pokémon GO erhitzt die Gemüter und Fans hoffen auf einen Rollback sowie Rückerstattungen.

Pokémon GO-Spieler*innen können jetzt endlich mehr Anpassungen an ihren Avataren vornehmen. Das ganze System wird endlich inklusiver. Da sollte man meinen, dass das entsprechende Update gut ankommt, aber die Realität sieht ganz anders aus.

Das Wichtigste im Überblick: Pokémon GO-Spieler*innen können jetzt mehr Anpassungen an ihren Avataren vornehmen, aber das Update wird kritisiert.

Neue Körpertypen und Optionen sind im Charaktereditor verfügbar, aber viele alte Figuren sehen anders aus und passen nicht mehr zu ihren Klamotten.

Fans fordern Rückerstattungen für gekaufte Kleidung, da sie nach dem Update nicht mehr richtig passt.

Darum geht's: Bisher waren die Möglichkeiten des Pokémon GO-Charaktereditors ziemlich eingeschränkt. Jetzt gibt es dank des neuesten Updates aber zum Beispiel mehr Körpertypen, aus denen ihr bei der Erstellung eures Avatars wählen dürft. Dumm nur, dass seit dem Update aber auch alle bereits erstellten Figuren ein bisschen anders – und keineswegs besser – aussehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was hat sich geändert? Die Oberkörper wirken allesamt irgendwie zu lang, die Figuren haben irgendwie seltsame Proportionen und auch die Gesichter haben sich verändert. Figuren mit dunklerer Hautfarbe wirken zudem allesamt komisch bleich und kränklich, während die Augen aller Avatare beinahe schon gruselig aussehen.

So blickt uns aus der unteren Ecke des Bildschirms, in der unser Avatar angezeigt wird, jetzt plötzlich ein gefühlt fremder Charakter an.

Das Avatar-Update war nur eines von mehreren, die uns in naher Zukunft erwarten:

0:45 Revolution für Pokémon GO: Neue Features und verbesserte Optik angekündigt

Vor allem in Kombination mit Ingame-Käufen ist das Update schwierig: Weil viele Fans im Pokémon GO-Shop für neue Klamotten echtes Geld hingeblättert haben, fordern sie jetzt Rückerstattungen. Seit dem Update passen den Figuren die Kleider nicht mehr richtig oder sie sehen damit schlicht furchtbar aus. Jedenfalls sehen sie nicht mehr so wie zum Zeitpunkt des Kaufes aus (via: aerithgirl).

Auf Twitter, TikTok und Co. häufen sich jetzt entsprechend die Kommentare und Bilder von entsetzten Fans, die darauf hoffen, dass Niantic die Änderungen zurücknimmt oder das Ganze zumindest irgendwie anpasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Besonders kurios sieht zum Beispiel auch diese Seitenansicht aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es ist in der Vergangenheit durchaus schon vorgekommen, dass unbeliebte Änderungen an Pokémon GO wieder rückgängig gemacht wurden. Da es sich bei diesen Zusatzoptionen aber um sinnvolle und gewünschte Neuerungen handelt, deren Umsetzung lediglich kritisiert wird, wirkt es wahrscheinlicher, dass Niantic einfach nachbessert.

Ein offizielles Statement zum unbeliebten Update gibt es bislang nicht, aber die Entwickler*innen scheinen das Feedback erhört zu haben. Ein Niantic-Mitarbeiter äußerte sich gegenüber pokemongohub zumindest folgendermaßen:

Wir senden all euer Feedback an das Produktteam und die Leute, die am Avatar-System gearbeitet haben. Wir nehmen das sehr ernst und wissen es wirklich zu schätzen, dass ihr eure offenen, persönlichen Meinungen/die Meinungen eurer Follower mitteilt.

Wie sich das auf die anderen angekündigten Updates auswirkt, wird sich zeigen. Am 22. April soll der Look der Karte und Kämpfe sowie Kanto ein Update erhalten, während am 7. Mai Go Snapshot aktualisiert wird.

Wie sieht euer Pokémon GO-Avatar jetzt aus und was haltet ihr sonst vom Update?