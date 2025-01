Pokémon Presents: Niantic leakt nächstes Event, das endlich neue Infos zu Legenden Z-A enthüllen könnte

Die nächste Pokémon Presents bahnt sich an.

In wenigen Wochen, genauer gesagt am offiziellen Pokémon Day, findet laut einem Leak die nächste Pokémon Presents statt. Wirklich überraschend wäre das nicht, allerdings handelt es sich hierbei um die ersten stichfesten Hinweise darauf.

Pokémon Presents-Termin für Februar 2025 geleakt

Wann findet das Event laut Leak statt? Am Pokémon Day, den 27. Februar 2025. Eine Uhrzeit gibt es noch nicht, aber erfahrungsgemäß findet die Presents um 15:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Wie wahrscheinlich ist der Termin? Auch wenn Nintendo das Event noch nicht offiziell angekündigt hat (meist passiert das wenige Tage vorher), stehen die Zeichen mehr als gut, dass der Leak stimmt.

Zum einen hat Nintendo die letzten Jahre passend zum Pokémon Day immer eine Pokémon Presents abgehalten. Es wäre also ungewöhnlich, wenn ausgerechnet dieses Jahr, wenn auch die Nintendo Switch 2 und mit Pokémon: Legenden Z-A ein großes Spiel erscheinen soll, kein Event an diesem wichtigen Tag stattfindet.

Zum anderen stammt diese Information wohl direkt aus den Daten von Niantic, den Entwicklern des Mobil-Games Pokémon Go. Der Dataminer Matt (@mattyoukhana auf X/Twitter) teilte seinen Fund auf der Social Media-Plattform:

Der 27. Februar 2025 wird zwar nicht explizit als Datum genannt, aber im Code ist der Pokémon Day angegeben, der eben an diesem besagten Tag stattfindet.

Trotz allem solltet ihr diesen Leak mit Vorsicht genießen. Bis Nintendo das Event nicht bestätigt hat, handelt es sich nur um ein Gerücht.

Was wird auf der nächsten Pokémon Presents gezeigt?

Unabhängig davon, ob das Event nun wirklich am 27. Februar stattfindet oder nicht, gibt es ein paar offensichtliche Spiele, die auf der nächsten Pokémon Presents gezeigt werden dürften.

Ganz vorn mit dabei ist Pokémon-Legenden Z-A. Das Spin-off ist der Nachfolger von Pokémon-Legenden Arceus und dreht sich damit nicht um das Sammeln von Orden. Mehr zum Spiel gibt's hier:

Da der Leak außerdem Daten von Niantic aufgreift, in denen von einer Go Tour (für die Einall-Region) die Rede ist, dürfte Pokémon Go wenig überraschend vertreten sein.

Und auch das noch recht junge neue Mobil-Game Pokémon Trading Card Game Pocket dürfte gezeigt werden. Hier wäre es wahrscheinlich, dass kommende Erweiterungen, Events und Funktionen enthüllt werden.

Weitere Pokémon-Spiele wie Pokémon Café, Pokémon Sleep oder Pokémon Unite sind ebenfalls denkbar. Und wer weiß, vielleicht zaubert Nintendo ja zusammen mit der Pokémon Company noch ein völlig unbekanntes Pokémon-Spiel aus dem Hut, das für die Nintendo Switch 2 rauskommt – deren Ankündigung zum Greifen nahe scheint.