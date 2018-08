Seit dem 1. August sind die neuen Quests für die Raikou-Feldforschung in Pokémon GO live.

Raikou als Belohnung: Erzielt ihr August-Forschungsdurchbrüche, dann werdet ihr auf das legendäre Hunde-Pokémon Raikou vom Typ Elektro stoßen, das ihr fangen könnt. Ihr stoßt in einem normalen Encounter auf das Hunde-Pokémon, müsst es also nicht in einem Raidkampf besiegen.

Weitere neue Inhalte: Die Raikou-Feldforschungen bringen mit Pandir ein neues Pokémon aus der dritten Generation ins Spiel. Auf neue Shiny-Formen dürfen sich Trainer ebenfalls freuen.

Pandir kann jetzt gefangen werden

Pandir nicht in der Wildnis: Mit den neuen Quests ist ab sofort Pandir im Spiel erhältlich. Ihr erhaltet das neue Pokémon der dritten Generation allerdings nur als Belohnung, wenn ihr die "Lande 3 Curvebälle"-Quest absolviert.

Während Pandirs Aussehen in den Pokémon-RPGs zufällig bestimmt wird, sprach ein Leaker vor kurzem von 8 Pandir-Formen, die im Mobile-Spiel auftauchen. Bislang scheint Pandir aber nur in einer einzigen Form in Pokémon GO erhältlich zu sein.

Hier die Werte des Monsters:

Min WP: 431

Max WP: 466

Shiny Hunduster & Shiny Snubbul im Spiel

Ebenfalls neu sind die Hunde-Pokémon Hunduster und Snubbul in ihrer schillernden Form.

Ihr könnt Shiny-Hunduster während der "Entwickle ein Mauzi"-Quest fangen. Reddit-User berichten, dass es außerdem in der Wildnis auftaucht.

Shiny-Snubbul könnt ihr hingegen bei der Aufgabe "Fange ein Eneco oder Fiffyen" antreffen.