Pokémon GO - Team Rocket hackt die App & Spieler rätseln

Entwickler Niantic hat für Pokémon Go etwas mit Team Rocket vor. Auf der offiziellen Twitter-Seite des Mobile-Spiels wurden drei bisher unbekannte Charaktere angeteast, die mit der bösen Gruppierung zu tun haben.

Viel lässt sich auf den verpixelten Bildern leider nicht erkennen. Allerdings sind deutlich drei Figuren und jeweils das markante "R" von Team Rocket zu sehen. Gefunden hat die Einträge Professor Willow, der einige kaputte Dateien nach dem letzten Team Go Rocket-Takeover wiederhergestellt hat.

Professor Willow has started to recover files from the corrupted folder, and he’s uncovered these images. One of the photos is still being restored... pic.twitter.com/JErFS24HZu