Ein Spieler ergatterte vor zehn Jahren eine Version von Pokémon Gold für 99 Cent - wegen eines Labels drauf ist sie jetzt 450 US-Dollar wert

Manche Spiele von Retro-Konsolen sind heutzutage nicht nur emotional, sondern auch finanziell einiges wert. Ein solches Exemplar hat "AshelehsA" nun in der Game Boy-Community auf Reddit geteilt: Demnach hatte ein Freund in einem Goodwill-Secondhand-Laden eine Pokémon-Gold-Kassette für 99 Cent erworben - und keine Ahnung, was er da in den Händen hielt.
Auf der Kassette prangt ein deutlich sichtbares "NOT FOR RESALE"-Label (dt.: "Nicht zum Wiederverkauf"). Die Ironie, ein solches Exemplar bei einem Wiederverkäufer vorzufinden, mal außen vor: Es handelt sich hierbei um eine sogenannte NFR-Version, die insbesondere bei Sammler*innen begehrt ist.
Was hinter dem Sticker steckt
Nintendo lieferte solche NFR-Kassetten in den späten 1990er-Jahren an Händler für Kiosk-Displays und Vorführzwecke aus. Inhaltlich entsprechen die meisten NFR-Exemplare der regulären Version. Gewissermaßen unterscheidet sich nur das Label von der "eigentlichen" Fassung – wobei manche nicht speichern können oder zeitlich begrenzt sind.
Im Fall von "AshelehsA" funktioniert die NFR-Kassette wie eine normale Gold-Version. Aktuell sei jedoch die Batterie leer, weswegen Weiterspielen nicht möglich ist.
Link zum Reddit-Inhalt
Sollte "AshelehsA" sich dafür entscheiden, die Kassette weiterzuverkaufen, wäre damit ein mehr als stattlicher Gewinn möglich: Laut PriceCharting erzielen NFR-Exemplare von Pokémon Gold zwischen 250 und 600 US-Dollar. Der aktuelle Durchschnittspreis für eine lose Kassette liegt wiederum bei rund 450 US-Dollar.
Zum Vergleich: Eine reguläre Pokémon-Gold-Kassette wechselt laut demselben Portal derzeit für durchschnittlich 65 US-Dollar den Besitzer.
Das NFR-Exemplar ist damit mehr als sechsmal so viel wert wie die Standardversion - vorausgesetzt, es handelt sich tatsächlich um ein authentisches Exemplar, was in diesem Fall laut den Kommentaren im Reddit-Beitrag wahrscheinlich ist.
Was ist euer seltenstes Game Boy-Spiel in eurer Sammlung?
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