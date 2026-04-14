Ein Spieler ergatterte vor zehn Jahren eine Version von Pokémon Gold für 99 Cent - wegen eines Labels drauf ist sie jetzt 450 US-Dollar wert

Bei diesem Pokémon Gold mit »NOT FOR RESALE«-Label handelt es sich um eine seltene NFR-Demo-Kassette aus der Game-Boy-Color-Ära. (© AshelehsA via Reddit)

Manche Spiele von Retro-Konsolen sind heutzutage nicht nur emotional, sondern auch finanziell einiges wert. Ein solches Exemplar hat "AshelehsA" nun in der Game Boy-Community auf Reddit geteilt: Demnach hatte ein Freund in einem Goodwill-Secondhand-Laden eine Pokémon-Gold-Kassette für 99 Cent erworben - und keine Ahnung, was er da in den Händen hielt.

Auf der Kassette prangt ein deutlich sichtbares "NOT FOR RESALE"-Label (dt.: "Nicht zum Wiederverkauf"). Die Ironie, ein solches Exemplar bei einem Wiederverkäufer vorzufinden, mal außen vor: Es handelt sich hierbei um eine sogenannte NFR-Version, die insbesondere bei Sammler*innen begehrt ist.

0:50 Cozy-Fans sollten sich den 8. Juni unbedingt merken, denn dann erscheint eines der vielversprechendsten Highlights in diesem Jahr

Autoplay

Was hinter dem Sticker steckt

Nintendo lieferte solche NFR-Kassetten in den späten 1990er-Jahren an Händler für Kiosk-Displays und Vorführzwecke aus. Inhaltlich entsprechen die meisten NFR-Exemplare der regulären Version. Gewissermaßen unterscheidet sich nur das Label von der "eigentlichen" Fassung – wobei manche nicht speichern können oder zeitlich begrenzt sind.

Im Fall von "AshelehsA" funktioniert die NFR-Kassette wie eine normale Gold-Version. Aktuell sei jedoch die Batterie leer, weswegen Weiterspielen nicht möglich ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Sollte "AshelehsA" sich dafür entscheiden, die Kassette weiterzuverkaufen, wäre damit ein mehr als stattlicher Gewinn möglich: Laut PriceCharting erzielen NFR-Exemplare von Pokémon Gold zwischen 250 und 600 US-Dollar. Der aktuelle Durchschnittspreis für eine lose Kassette liegt wiederum bei rund 450 US-Dollar.

Zum Vergleich: Eine reguläre Pokémon-Gold-Kassette wechselt laut demselben Portal derzeit für durchschnittlich 65 US-Dollar den Besitzer.

Das NFR-Exemplar ist damit mehr als sechsmal so viel wert wie die Standardversion - vorausgesetzt, es handelt sich tatsächlich um ein authentisches Exemplar, was in diesem Fall laut den Kommentaren im Reddit-Beitrag wahrscheinlich ist.

Was ist euer seltenstes Game Boy-Spiel in eurer Sammlung?